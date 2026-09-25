Anther Europe e WEV Electric: test su pista per ATV e UTV da lavoro e svago

Anther Europe e WEV Electric: ecco le nuove gamme di ATV e UTV: motorizzazioni termiche e soluzioni elettriche per lavoro e tempo libero.

La storica pista Motocross Malpensa di Gallarate ha fatto da cornice a tre giorni di test drive esclusivi, dove giornalisti e rivenditori hanno potuto provare in anteprima le nuove gamme di ATV e UTV firmate Anther Europe e WEV Electric.

I protagonisti assoluti sono stati i quad e gli UTV Anther, equipaggiati con motori monocilindrici e bicilindrici a V, e gli innovativi UTV elettrici WEV S80 basati su una piattaforma automotive a 350 volt. Gli ATV Anther, guidabili come una moto e omologati sia come quadricicli che come trattori agricoli, sono pensati per l'utilizzo professionale ma non tralasciano l'aspetto ludico. Dalla versione entry-level A500, leggera e dal prezzo competitivo a partire da 5.690 euro, fino al top di gamma A1000, ogni modello integra dotazioni premium come verricello anteriore, gancio di traino e trazione posteriore con 4x4 inseribile. Per chi cerca maggiore capacità di lavoro, la gamma UTV offre cabina chiusa di serie, configurazioni da due fino a sei posti e versioni Cargo con cassone ribaltabile e carico superiore agli 800 kg.

La proposta di WEV Electric punta invece su propulsione sostenibile e tecnologia avanzata. L'UTV S80, distribuito in Italia da Egimotors, offre tre posti, motore elettrico da 80 kW di picco e batterie da 17,5 kWh raffreddate a liquido. L'autonomia raggiunge i 100 km, con una velocità massima superiore ai 100 km/h e capacità di traino che sfiora i 1.800 kg. L'esperienza di guida viene valorizzata da dotazioni quali schermo LCD touch con Apple CarPlay, telecamere a 360 gradi, un potente verricello e un generatore portatile che aumenta l'autonomia di altri 70 km. L'abbattimento del rumore, inferiore del 40% rispetto ai mezzi a benzina, rappresenta un valore aggiunto in ambienti come vigne, boschi o strutture ricettive.

Al centro dell'iniziativa rimane la versatilità di questi mezzi, ideali sia per aziende agricole - grazie all'omologazione trattore - sia per i servizi di soccorso e la gestione di grandi aree. Non mancano, infine, soluzioni dedicate al tempo libero e all'ospitalità, tra cui golf car elettriche WEV da 2 a 6 posti completamente accessoriate e certificate CE. La gamma completa di Anther Europe e WEV Electric offre risposte concrete alle esigenze di lavoro, sostenibilità e mobilità nei contesti più diversi, unendo affidabilità, tecnologia e comfort.