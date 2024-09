Citroën guida l’inclusione: grande successo per la Run For Inclusion 2024 a Milano

Milano si è svegliata all’insegna dell’inclusione domenica mattina, con la terza edizione della Run For Inclusion, evento ideato da Uniting Group e patrocinato dal Comune di Milano. La manifestazione, che ha visto la partecipazione di oltre 15.000 persone, ha superato le aspettative, riaffermando la sua rilevanza sociale e il suo impegno verso la sostenibilità e l’inclusione.

L’intero ricavato dalle iscrizioni online è stato devoluto alle Associazioni no profit partner dell’evento, rendendo la Run For Inclusion non solo un momento di sport, ma anche un’opportunità concreta per sostenere chi è impegnato ogni giorno nella lotta per l’inclusione. Il percorso di 7.24 km, simbolo di un impegno costante per la diversità e la sostenibilità, ha mantenuto la sua unicità, richiamando l’importanza di dedicare tempo e attenzione a questi temi “7 giorni su 7, 24 ore su 24”.

Anche quest’anno, i partecipanti hanno avuto la possibilità di personalizzare il proprio pettorale con un messaggio a loro scelta, sottolineando così la libertà d’espressione che caratterizza questo evento. Un gesto semplice ma potente, che ha permesso a ciascuno di portare simbolicamente il proprio contributo alla causa.

Tra le realtà presenti, alcune delle più importanti Associazioni no profit italiane, come AGPD – Associazione Genitori e Persone con Sindrome di Down, AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Auser Milano, Fondazione Libellula, Pane Quotidiano, Sport Senza Frontiere, Still I Rise e UICI – Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Milano. A loro è stata dedicata un’ampia area all’interno del Village, dove sono stati organizzati workshop interattivi per adulti, bambini e ragazzi, dimostrando come l’inclusione sia un percorso che coinvolge tutte le età.

Il weekend ha avuto inizio già la sera di sabato 21 settembre con Music For Inclusion Let’s Jam by Open Stage, una grande festa aperta a tutti presso l’Arco della Pace. Citroën, che ha recentemente celebrato i 100 anni della sua presenza in Italia, ha fatto da sponsor all’evento, portando sul palco giovani talenti e band emergenti. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, partecipando attivamente a una serata all’insegna della musica e della condivisione.

La voce di Citroën per un futuro senza barriere Giovanni Falcone, Managing Director di Citroën Italia, ha dichiarato: “Citroën è orgogliosa di partecipare alla Run For Inclusion, un evento che rappresenta perfettamente i nostri valori di inclusione, rispetto e libertà. Questa corsa non è solo un’occasione sportiva, ma un simbolo di unione e condivisione, dove ognuno può sentirsi accolto e parte di qualcosa di più grande. Con la nostra Citroën AMI – 100% ëlectric, veicolo anticonformista per eccellenza, vogliamo abbattere le barriere e dimostrare che la mobilità può essere per tutti, senza pregiudizi né emissioni”.

Falcone ha poi aggiunto che l’impegno di Citroën va oltre la partecipazione alla corsa, inserendosi nel progetto sociale GenerationAMI – a scuola di antibullismo, con cui l’azienda si impegna a promuovere una cultura del rispetto nelle scuole italiane, coinvolgendo fino a oggi 23 scuole e oltre 17.000 studenti.