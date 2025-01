Citroën protagonista di “Radio Italia Winterland Tour”

Citroën è orgogliosa di essere l’auto ufficiale della manifestazione, dimostrando il suo impegno verso una mobilità sostenibile e accessibile. Durante ogni tappa, il pubblico avrà l’opportunità di esplorare le ultime innovazioni della gamma Citroën, disegnate per garantire comfort, innovazione e un futuro più sostenibile. Questo evento offre un’occasione unica per scoprire i veicoli elettrici e ibridi del marchio, che rappresentano il meglio in termini di sostenibilità ambientale e accessibilità.

Durante il tour, sarà possibile ammirare la nuova ë-C3, la versione 100% elettrica del celebre modello di Citroën. Questa vettura offre un motore elettrico da 113 CV e una batteria da 44 kWh, che garantisce un’autonomia fino a 440 km nel ciclo urbano. Inoltre, grazie alla tecnologia di ricarica rapida, è possibile ricaricare l’80% della batteria in soli 26 minuti. Con queste caratteristiche, la ë-C3 dimostra come Citroën stia crescendo nel mercato dei veicoli elettrici.

Accanto alla ë-C3, sarà presente anche la C3 Aircross in versione elettrica. Questo SUV offre protezione, robustezza e uno stile innovativo, con una lunghezza di 4,39 metri e spazio a bordo ottimale. Citroën introduce anche una nuova versione a 7 posti, unica nel suo segmento, che combina versatilità e maneggevolezza.

La nuova C4 rappresenta una rivisitazione di un modello iconico, combinando l’eleganza di una coupé con elementi di stile dei SUV. Questa evoluzione presenta un frontale più maturo e un assetto posteriore fluido, migliorando l’esperienza a bordo con i nuovi sedili Advanced Comfort®. Disponibile nelle versioni ibrida ed elettrica, la nuova C4 facilita la transizione verso l’elettrificazione.

Al villaggio sarà esposta anche la simpatica Ami e si potrà visitare la Maison Citroën nella sua versione “chalet”. Inoltre, saranno organizzati giochi e attività educational a tema ecosostenibilità, come “Chi vuol essere 100% elettrico”. Design, comfort e tanto divertimento saranno i protagonisti di questo evento, con la possibilità di provare i modelli Citroën nei pressi del villaggio.