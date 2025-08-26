CLASSIC DEFENDER V8 LIMITED EDITION: ispirata alla Land Rover di Winston Churchill

Land Rover Classic svela la Defender V8 Churchill Edition, un’esclusiva edizione limitata in soli dieci esemplari che rende omaggio alla storica Land Rover Series I “UKE 80” del 1954, appartenuta a Sir Winston Churchill. Un connubio perfetto tra tradizione e innovazione, che porta l’iconico fuoristrada britannico in una nuova dimensione di lusso e prestazioni.

La nuova Classic Defender V8 è proposta nelle varianti 90, 110 Station Wagon e 90 Soft Top, tutte rigorosamente rifinite nella tinta Bronze Green, lo stesso colore originale del modello di Churchill, con cerchi in acciaio da 16” e dettagli esterni zincati. Ogni esemplare è costruito a mano attraverso il programma Works Bespoke, che offre ai clienti una personalizzazione su misura senza precedenti.

All’interno domina la raffinatezza: i sedili e i rivestimenti sono realizzati in pelle semi-anilina Bottle Green della Bridge of Weir, mentre la plancia ospita un orologio esclusivo ispirato allo champagne Pol Roger Sir Winston Churchill. Il risultato è un ambiente che fonde l’heritage britannico con un’eleganza contemporanea.

Sul fronte tecnico, la Defender V8 Churchill Edition monta un motore V8 benzina aspirato da 5,0 litri capace di erogare 405 CV e 515 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico ZF a 8 rapporti. Prestazioni degne di nota: accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 6 secondi e velocità massima di oltre 170 km/h, senza rinunciare alla proverbiale robustezza off-road. L’assetto è stato completamente aggiornato con sospensioni Eibach, ammortizzatori Bilstein e impianto frenante Alcon.

Questa edizione speciale si distingue anche per i dettagli unici che richiamano la Land Rover personale di Churchill, tra cui la decalcomania “UKE 80”, il paraurti zincato e la griglia in rete metallica. Ogni particolare è stato studiato per mantenere viva l’essenza del modello storico, oggi esposto al Museo Emil Frey Classics di Safenwil, in Svizzera.

Dominic Elms, Managing Director di Jaguar Land Rover Classic, ha dichiarato: “La Classic Defender V8 Churchill Edition è un esempio straordinario di come un’idea del cliente possa trasformarsi in realtà grazie alla maestria dei nostri esperti. Con questo progetto abbiamo catturato lo spirito della Land Rover del 1954 di Winston Churchill, reinterpretandolo in chiave moderna.”

Con la Defender V8 Churchill Edition, Land Rover Classic ribadisce il suo ruolo di custode dell’eredità del marchio, offrendo veicoli unici che uniscono storia, artigianalità e tecnologia contemporanea.