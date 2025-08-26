Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

CLASSIC DEFENDER V8 LIMITED EDITION: ispirata alla Land Rover di Winston Churchill

Published

Land Rover Classic svela la Defender V8 Churchill Edition, un’esclusiva edizione limitata in soli dieci esemplari che rende omaggio alla storica Land Rover Series I “UKE 80” del 1954, appartenuta a Sir Winston Churchill. Un connubio perfetto tra tradizione e innovazione, che porta l’iconico fuoristrada britannico in una nuova dimensione di lusso e prestazioni.

La nuova Classic Defender V8 è proposta nelle varianti 90, 110 Station Wagon e 90 Soft Top, tutte rigorosamente rifinite nella tinta Bronze Green, lo stesso colore originale del modello di Churchill, con cerchi in acciaio da 16” e dettagli esterni zincati. Ogni esemplare è costruito a mano attraverso il programma Works Bespoke, che offre ai clienti una personalizzazione su misura senza precedenti.

All’interno domina la raffinatezza: i sedili e i rivestimenti sono realizzati in pelle semi-anilina Bottle Green della Bridge of Weir, mentre la plancia ospita un orologio esclusivo ispirato allo champagne Pol Roger Sir Winston Churchill. Il risultato è un ambiente che fonde l’heritage britannico con un’eleganza contemporanea.

Sul fronte tecnico, la Defender V8 Churchill Edition monta un motore V8 benzina aspirato da 5,0 litri capace di erogare 405 CV e 515 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico ZF a 8 rapporti. Prestazioni degne di nota: accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 6 secondi e velocità massima di oltre 170 km/h, senza rinunciare alla proverbiale robustezza off-road. L’assetto è stato completamente aggiornato con sospensioni Eibach, ammortizzatori Bilstein e impianto frenante Alcon.

Questa edizione speciale si distingue anche per i dettagli unici che richiamano la Land Rover personale di Churchill, tra cui la decalcomania “UKE 80”, il paraurti zincato e la griglia in rete metallica. Ogni particolare è stato studiato per mantenere viva l’essenza del modello storico, oggi esposto al Museo Emil Frey Classics di Safenwil, in Svizzera.

Dominic Elms, Managing Director di Jaguar Land Rover Classic, ha dichiarato: “La Classic Defender V8 Churchill Edition è un esempio straordinario di come un’idea del cliente possa trasformarsi in realtà grazie alla maestria dei nostri esperti. Con questo progetto abbiamo catturato lo spirito della Land Rover del 1954 di Winston Churchill, reinterpretandolo in chiave moderna.”

Con la Defender V8 Churchill Edition, Land Rover Classic ribadisce il suo ruolo di custode dell’eredità del marchio, offrendo veicoli unici che uniscono storia, artigianalità e tecnologia contemporanea.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

“QUEL PAZZO VENERDÌ, SEMPRE PIÙ PAZZO”: è uscita la colonna sonora del classico Disney con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan

Motori

Leapmotor e Gruppo Grimaldi: la Grande Tianjin salpa da Shanghai verso l’Europa con oltre 2.500 veicoli elettrici

Spettacolo

Da Ischia a Paestum, Stefano De Martino è pronto a riconquistare la Campania

Spettacolo

In arrivo “NINO.18 GIORNI”: il documentario su Nino D’Angelo diretto dal figlio Toni

Moda

BIRKENSTOCK rivoluziona il design con le nuove fibbie iconiche

Motori

Renault Italia e Viva! Festival: un’alleanza nel segno della libertà e dell’innovazione per l’edizione 2025

Spettacolo

“PIERO PELÙ. RUMORE DENTRO” in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia

Test

MG3 Hybrid+: la nostra prova su strada

Moda

Beyoncé e Levi’s lanciano The Denim Cowboy

Spettacolo

RAUW ALEJANDRO: è uscito il nuovo singolo “Buenos Términos”

Spettacolo

Snoopy torna sul palco: il nuovo musical dei Peanuts arriva su Apple TV+

Spettacolo

Prosegue il tour “I MIEI MERAVIGLIOSI ANNI ’80 Estate 2025” di NINO D’ANGELO

Spettacolo

ROGER WATERS: domani esce l’album live “THIS IS NOT A DRILL: LIVE FROM PRAGUE – THE MOVIE”.

Giochi

DRAGON BALL: Sparking! ZERO: dal 14 novembre per Nintendo Switch e Switch 2

Motori

AS Roma e Toyota: un nuovo capitolo innovativo e sportivo

Tecnologia

LG e MMCA: un nuovo capitolo di arte digitale nella Seoul Box

Spettacolo

“Urban Impressionism (Piano Solo)”: il nuovo capolavoro di Dardust

Spettacolo

BIG EFFE: pubblica oggi “OFF”: il nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme

Motori

Honda annuncia nuovo stabilimento ad Aliağa per espansione in Turchia
BYD inter

Motori

BYD entra nella top 100 della Fortune Global 500

Moda

Levi’s lancia la nuova campagna globale ICONS con Shaboozey

Spettacolo

Il nuovo album “Dopamina” di Sick Luke Uscirà il 5 Settembre: svelati i nomi dei 18 artisti coinvolti

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: domani si chiude con POST MALONE

Spettacolo

LORENZO VIZZINI: annuncia l’arrivo di “AUSTU”, il nuovo singolo fuori venerdì 29 agosto

Tecnologia

Bosch e Cariad rendono la guida autonoma sempre più sicura e confortevole con l’AI

Motori

DR Automobiles investe 70 milioni a Macchia d’Isernia e rilancia lo stabilimento di Anagni

Motori

CLASSIC DEFENDER V8 LIMITED EDITION: ispirata alla Land Rover di Winston Churchill

Spettacolo

Il Boss del Paranormal: Daniele Bossari riapre le porte dell’inspiegabile su DMAX

Moda

Caberg TANAMI CARBON: il nuovo casco crossover ultraleggero

Spettacolo

Alicia Keys celebra il 20º anniversario di MTV Unplugged con un vinile speciale

Motori

Nuovo Renault Kiger 2025: design audace, più tecnologia e sicurezza ai vertici

Motori

Volkswagen all’IAA MOBILITY 2025: una nuova esperienza del marchio nell’Open Space di Monaco

Spettacolo

Gaia rilascia il nuovo singolo “Nuda”: un viaggio onirico estivo

Motori

Hyundai è il miglior brand generalista per innovazione tecnologica secondo J.D. Power

Spettacolo

“F1: Il film” regna sovrano: il blockbuster di Apple Original disponibile online

Spettacolo

Marco Masini grande successo per il tour “Ci Vorrebbe Ancora il Mare”

Motori

Hyundai INSTER: un viaggio elettrico tra cultura e innovazione a Roma

Spettacolo

MGK lancia il settimo album “Lost Americana” con un’esplosione di colori e sonorità

Motori

Leapmotor e Gruppo Grimaldi: la Grande Tianjin salpa da Shanghai verso l’Europa con oltre 2.500 veicoli elettrici

Motori

Lo stabilimento di Steyr diventa elettrico: partono i motori Gen6 per la Neue Klasse BMW
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

DR Automobiles investe 70 milioni a Macchia d’Isernia e rilancia lo stabilimento di Anagni

Nuovo maxi investimento per DR Automobiles Groupe, che ha annunciato la realizzazione di impianti produttivi in Molise per un valore complessivo di 70 milioni...

14 ore ago

Motori

Nuovo Renault Kiger 2025: design audace, più tecnologia e sicurezza ai vertici

Renault India ha presentato il nuovo Renault Kiger 2025, SUV compatto che si rinnova con oltre 35 miglioramenti tra design, dotazioni tecnologiche e sicurezza....

17 ore ago

Motori

Volkswagen all’IAA MOBILITY 2025: una nuova esperienza del marchio nell’Open Space di Monaco

L’edizione 2025 di IAA MOBILITY a Monaco segna un’importante pietra miliare per il marchio Volkswagen, che si impegna a offrire mobilità per tutti attraverso...

18 ore ago

Motori

Hyundai è il miglior brand generalista per innovazione tecnologica secondo J.D. Power

In un mondo in continua evoluzione dove la tecnologia gioca un ruolo cruciale, Hyundai si afferma come il miglior brand generalista per l’innovazione tecnologica,...

18 ore ago