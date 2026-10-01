Škoda Italia debutta a L'Eroica per una celebrazione della passione ciclistica

Škoda Italia partecipa per la prima volta a L’Eroica, la manifestazione dedicata alla cultura della bicicletta in programma dall’1 al 4 ottobre a Gaiole in Chianti, in Toscana. Un debutto che conferma il legame storico del marchio con il mondo delle due ruote e con una filosofia basata su passione, esplorazione e rapporto con il territorio.

La presenza di Škoda a L’Eroica si inserisce in una storia che affonda le proprie radici nel passato del marchio. Škoda nasce infatti nel 1895 come produttore di biciclette e ancora oggi mantiene un rapporto particolarmente stretto con il ciclismo, sintetizzato anche dal claim “Let’s Explore”. La partecipazione all’evento toscano rappresenta quindi un’occasione per rafforzare ulteriormente questo legame attraverso un appuntamento capace di riunire migliaia di appassionati provenienti da tutto il mondo.

Per tutta la durata della manifestazione, Škoda sarà presente nel villaggio di Gaiole in Chianti con uno spazio dedicato al pubblico. Al centro dell’area ci sarà il nuovo Škoda Epiq, il crossover urbano recentemente arrivato sul mercato italiano, affiancato da attività pensate per coinvolgere i visitatori.

Tra le iniziative proposte ci sarà anche una live illustration ispirata al concetto di esplorazione, con la possibilità di trasformare l’esperienza in un ricordo personalizzato. Un modo per collegare la presenza del marchio ai valori che caratterizzano L’Eroica e il suo rapporto con il territorio.

Il coinvolgimento di Škoda non si limiterà però al villaggio. Lungo le strade bianche toscane sarà presente una Škoda Coffee Car, pensata come punto di ristoro e convivialità all’interno di un’area relax dedicata ai partecipanti. Anche il centro di Gaiole sarà interessato dalla presenza del brand, con drappi ispirati alla tradizione toscana ad accogliere pubblico e appassionati.

La partecipazione a L’Eroica si inserisce in un percorso più ampio che vede Škoda impegnata nel mondo del ciclismo non soltanto attraverso il sostegno alle competizioni, ma anche alle manifestazioni che ne valorizzano storia, cultura e capacità di aggregazione.

Nel 2026 il marchio è diventato Main Partner della Federazione Ciclistica Italiana, avviando un programma di iniziative e partecipazioni ai principali eventi del settore. L’obiettivo dichiarato è promuovere la cultura della bicicletta e consolidare ulteriormente la vicinanza di Škoda agli appassionati delle due ruote.

Con il debutto a L’Eroica, Škoda Italia porta così a Gaiole in Chianti non soltanto la propria gamma e il nuovo Epiq, ma soprattutto una storia che lega il marchio alla bicicletta fin dalle sue origini. Un rapporto che continua oggi attraverso iniziative dedicate a chi vive il ciclismo come passione, scoperta e condivisione.