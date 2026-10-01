OMODA X: il nuovo crossover sportivo e off-road debutta il 20 ottobre

Il 20 ottobre segnerà il debutto mondiale di OMODA X, il nuovo crossover realizzato da OMODA & JAECOO, capace di fondere prestazioni sportive e capacità fuoristradistiche. Svelato durante l'evento OMODA X NIGHT nell'ambito dell'International User Summit a Whuh, il modello vuole affermarsi come nuova punta di diamante della gamma, portando avanti una filosofia di continua evoluzione all'interno del segmento crossover.



Il design di OMODA X si distingue per linee geometriche nette e uno stile ispirato al mondo "Mecha" futuristico, con una silhouette più decisa rispetto agli altri modelli della famiglia. L'altezza da terra e i volumi enfatizzano la natura off-road, mentre il claim scelto per il lancio, "MORE OMODA THAN EVER", sintetizza la volontà di portare agli estremi i tratti distintivi del marchio.



L'introduzione di OMODA X è accompagnata dalla campagna "CROSSVOLUTION", che interpreta il crossover come una formula aperta all'innovazione stilistica. Secondo il messaggio "Own My Edge", la vettura si rivolge a una generazione di giovani adulti che desiderano distinguersi senza rinunciare a qualità e pragmatismo.



Il nuovo modello si aggiunge alla gamma OMODA in Italia, che già comprende OMODA 5 (disponibile in versione benzina, full hybrid SHS-H ed elettrica), i SUV Super Hybrid SHS-P OMODA 7 e OMODA 9, oltre alla recente OMODA 4 compatta di segmento B, lanciata in anteprima nazionale al Salone Auto Torino. Sul mercato italiano dal luglio 2024, il marchio ha rafforzato la propria presenza grazie a una proposta ampia che spazia dalle motorizzazioni tradizionali a quelle 100% elettriche.



L'arrivo di OMODA X rappresenta così un passo importante nell'evoluzione del marchio, rafforzando la sua identità di crossover all'avanguardia e confermando la strategia di espansione nei mercati europei.