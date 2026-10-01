Cristiano De André proroga il successo con il nuovo De André Canta De André Best Of Tour 2026

Cristiano De André annuncia il proseguimento del De André Canta De André Best Of Tour 2026, confermandosi ancora una volta unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano. L'artista celebrerà la memoria e il repertorio di Fabrizio De André attraverso nuove straordinarie date nei principali teatri italiani.

Le prime tappe saranno il 2 dicembre al Dis_Play Brixia Forum di Brescia, il 3 dicembre al Teatro Odeon di Biella e il 12 dicembre al Teatro Scaramuzza di Crotone. I biglietti sono già disponibili in prevendita e si preannuncia un grande successo di pubblico, come già accaduto per le precedenti edizioni del tour.

Il progetto De André Canta De André nasce dalla volontà di Cristiano di omaggiare l'opera del padre, protagonista assoluto della musica d'autore italiana. Attraverso i quattro album realizzati negli anni e i diversi tour sold out, questo viaggio musicale nelle canzoni di Fabrizio continua a emozionare fan di ogni età. Il meglio del repertorio verrà portato ora sul palco, accompagnato da musicisti di grande esperienza: Osvaldo di Dio alle chitarre, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Ivano Zanotti alla batteria.

Cristiano De André si conferma artista poliedrico, imbracciando chitarra acustica e classica, bouzouki, pianoforte e violino, guidando il pubblico in un percorso intenso e appassionante tra le opere immortali di Fabrizio De André. Ogni tappa si trasforma così in un vero e proprio evento, capace di rinnovare il legame tra le nuove generazioni e la tradizione cantautorale italiana.

Il tour, prodotto e organizzato da Trident Music, rappresenta un'occasione imperdibile per rivivere dal vivo alcuni dei brani che hanno fatto la storia della musica italiana.