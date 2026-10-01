Serena Brancale chiude il Sacro Tour con un grande evento al PalaFlorio di Bari

Serena Brancale torna finalmente a Bari, la sua città natale, portando sul palco del PalaFlorio la data conclusiva del suo acclamato Sacro Tour, prevista per il 3 ottobre. L'evento si annuncia già come una serata indimenticabile, trasformando il PalaFlorio in una grande festa collettiva per celebrare un anno straordinario nella carriera dell'artista pugliese. Non sarà soltanto un concerto, ma un vero rito musicale dove Sergeana Brancale riabbraccerà il pubblico della sua terra, condividendo il palcoscenico con amici e colleghi di assoluto prestigio.

Ad impreziosire la serata, saliranno sul palco ospiti d'eccezione come Alessandra Amoroso, Tullio De Piscopo e Delia. Alessandra Amoroso, con la quale Serena ha instaurato una fortissima sintonia artistica grazie al brano Serenata, e Tullio De Piscopo, leggenda della batteria, saranno tra i protagonisti di uno spettacolo unico. Insieme a Delia, che con Serena ha conquistato le classifiche con la hit Al mio paese, si prevede una notte di musica, energia e condivisione, arricchita dal coinvolgente spirito delle feste di paese tipiche del Sud Italia.

Il Sacro Tour ha visto Serena Brancale protagonista di oltre 40 tappe in tutta Europa, da Londra a Madrid e Barcellona, portando la sua musica contaminata da groove, ritmi gitani, salsa e le inconfondibili sonorità della Puglia. In ogni data la polistrumentista è stata affiancata da sedici straordinari artisti, tra musicisti e ballerini, creando show corali fatti di musica, danza e performance dal forte impatto emotivo.

Al centro del tour e della serata barese c'è l'album Sacro, uscito il 10 aprile per Isola degli Artisti, Atlantic Records Italy e Warner Music Italy. Questo lavoro, già disco d'oro, racconta le radici di Serena Brancale, tra appartenenza, libertà, eleganza ed energia, e si caratterizza per collaborazioni internazionali di rilievo. Nel disco compaiono infatti artisti come Gregory Porter, Omara Portuondo, Richard Bona, Alborosie e lo stesso Delia. L'album miscela nu-soul, jazz, R&B e world music, dimostrando la grande maturità e la vocazione internazionale dell'artista.

Nell'ultimo anno, Serena Brancale si è distinta anche per i suoi successi e riconoscimenti. Il singolo Anema e Core ha fatto ballare tutta l'Italia e ha ottenuto il disco di platino, mentre la sua esibizione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con Qui con me - lettera alla madre intima e intensa - le è valso il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla, il Premio Lunezia e il Premio TIM, a conferma della sua straordinaria crescita artistica.

Serena Brancale è oggi considerata una delle voci più originali e riconoscibili della musica italiana contemporanea. Cantante, polistrumentista e performer, unisce jazz, nu-soul, R&B, elettronica e tradizione mediterranea, trasformando ogni esibizione in una celebrazione collettiva. Il dialetto, le radici del Sud, il ritmo e l'ironia si fanno materia contemporanea, capace di parlare a pubblici diversi e regalare emozioni autentiche.

I biglietti per la serata del 3 ottobre sono disponibili sui circuiti ufficiali. Il consiglio agli spettatori è di prestare attenzione agli acquisti esclusivamente su canali autorizzati per vivere senza pensieri una notte in cui la musica di Serena Brancale troverà nella sua Bari il compimento più puro e coinvolgente.