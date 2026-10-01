Flora Canto riparte da Salerno con il tour nazionale del suo one-woman show

Flora Canto, attrice, conduttrice e showgirl tra le più amate d'Italia, è pronta a tornare nei principali teatri della penisola con il suo spettacolo "Me la Canto e Me la Sogno… Ancora!". La tournée partirà sabato 3 ottobre 2026 alle ore 21,00 dal Teatro delle Arti di Salerno, portando in scena uno show musicale esplosivo scritto e interpretato interamente dall'artista.



Lo spettacolo, prodotto da Vivo Concerti e Maximo Event, diretto da Pierluigi Iorio, unisce comicità, musica live, monologhi e gag irresistibili. Flora Canto conferma così la sua grande versatilità, con una carriera che spazia dal cinema d'autore alla conduzione di programmi di punta in tv come I Migliori Anni al fianco di Carlo Conti, fino a LOL - Chi ride è fuori su Prime Video.



L'artista è stata protagonista anche nel musical classico, interpretando Kathy Selden in Cantando sotto la pioggia e, di recente, ha raggiunto un traguardo storico: con il debutto al Teatro Sistina è diventata la prima donna dopo oltre dieci anni a portare un assolo teatrale da protagonista su quel palco, dopo Michelle Hunziker.



Il nuovo spettacolo nasce dalle osservazioni della quotidianità e dai trend social, intrecciando ironia e realtà femminile contemporanea in un racconto fresco e brillante. Tra monologhi, canzoni e passi di danza, Flora Canto, accompagnata sul palco dal ballerino Salvatore Russo, offre uno sguardo irriverente sulle sfide e i sogni di una donna nell'epoca moderna.









