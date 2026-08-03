Slide Pistons pubblicano l'album Maledetta Balera: il liscio si fonde con nuovi suoni

Gli Slide Pistons tornano sulle scene con un nuovo album, Maledetta Balera, disponibile da venerdì 11 settembre. La band fondata da Luciano Macchia e Raffaele Kohler offre questa volta un progetto strumentale che rappresenta un viaggio nelle radici della musica da ballo italiana, reinterpretandola in chiave contemporanea.

La title track, già online sulle piattaforme digitali e accompagnata da un videoclip che raccoglie immagini dei concerti dal vivo, anticipa l'atmosfera dell'album: l'abbraccio del tango si fonde con il liscio, contaminato da suoni dell'Est Europa. Un mix di generi che si muove tra funk, folk, ska, hip hop, swing, tango, valzer e ritmi balcanici, enfatizzato da fisarmonica, tromba, batterie elettroniche, chitarre distorte e assoli di basso.

Maledetta Balera nasce dall'unione artistica di due musicisti che suonano insieme dal 1997. Luciano Macchia, trombonista e fisarmonicista, e Raffaele Kohler, trombettista noto anche per il celebre video dal balcone durante il lockdown, guidano gli Slide Pistons in questo quarto progetto discografico, riportando la musica nei circuiti vivi e autentici delle balere italiane.

L'album è un originale omaggio alla balera, luogo simbolo della rinascita italiana nel secondo dopoguerra. Qui la passione per la musica suonata dal vivo si trasforma in una resistenza pacifica al mondo artificiale, come sottolineano le note evocative della fisarmonica e la tromba potente dei due frontmen. Il gruppo si conferma pionere del Liscio Crossover Sound, stile ormai riconosciuto dopo le esperienze radiofoniche e televisive come la sigla ska di Romagna Mia.

La presentazione ufficiale si terrà il 10 settembre alle 22.00 a Milano presso il Nama - Nuovo Anfiteatro della Martesana, seguita da una Jam Session in collaborazione con Sessioni Sotterranee. A partire dal giorno di uscita dell'album, ogni settimana alle 23.59, la band sarà anche in onda con il programma Slide Pistons - Jam Session su Radio Popolare.

Il calendario delle esibizioni prevede numerosi appuntamenti dal vivo a Milano e provincia tra settembre e ottobre, con tappe anche in teatri storici come il Teatro Franco Parenti e il Teatro Gerolamo. Ogni evento promette una festa di suoni e balli, con la partecipazione di un pubblico fedele che vive quotidianamente la musica degli Slide Pistons.

Il gruppo, oltre a Macchia e Kohler, comprende Francesco Moglia alla chitarra, Giovanni Doneda al basso elettrico e Nicholas Celeghin alla batteria. Hanno collaborato con artisti come Banda Osiris, Afterhours, Dente e Calibro 35 e contribuito a spettacoli teatrali diretti da Gianfelice Facchetti.

Le biografie dei due fondatori raccontano storie di innovazione: Luciano Macchia, cresciuto tra fisarmonica e trombone, ha scelto di percorrere strade non convenzionali alternando jazz, rock e pop, e firmando sia lavori solisti sia apprezzate cover negli ultimi anni. Raffaele Kohler, diplomato in tromba, si distingue nel panorama milanese con la sua energia e l'impegno civile, unendo le ricerche musicali alla partecipazione ad eventi culturali e sociali.

Maledetta Balera si propone come colonna sonora di notti vissute tra ballo, incontri e storie autentiche, celebrando la forza aggregante della musica dal vivo e il valore delle tradizioni reinterpretate con occhi e strumenti nuovi.