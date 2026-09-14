Matchbox: il film - John Cena guida la nuova avventura adrenalinica su Apple TV

Arriva il 9 ottobre su Apple TV una delle pellicole più attese dell'autunno: Matchbox: il film, ispirato agli iconici giocattoli Mattel che hanno fatto sognare generazioni di bambini. Diretto da Sam Hargrave e prodotto da Apple Original Films, Skydance Media e Mattel Studios, il film promette una corsa senza fiato nel segno dell'avventura e dell'amicizia.

Protagonista della storia è Sean (interpretato da John Cena), ex leader di una banda di amici d'infanzia che torna nella cittadina dove è cresciuto dopo anni di assenza e una carriera come agente segreto della CIA. Il suo ritorno sconvolge gli equilibri del gruppo, trascinando i vecchi compagni - ora molto diversi l'uno dall'altro - in una rocambolesca missione segreta. Una corsa attraverso il mondo, una squadra improbabile e una missione apparentemente impossibile: questi gli ingredienti principali di un'avventura cinematografica che mescola azione, inseguimenti, esplosioni e una buona dose di humor.

Nel cast, oltre a John Cena, spiccano Jessica Biel, Sam Richardson, Teyonah Parris, Arturo Castro, Corey Stoll, Bill Camp, Danai Gurira e Golshifteh Farahani. Una formazione corale, pronta ad affrontare inseguimenti mozzafiato dalle piccole strade americane alle location internazionali più spettacolari in una vera e propria corsa contro il tempo per salvare il mondo.

La pellicola nasce dalla sceneggiatura di David Coggeshall e vede tra i produttori David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger (Skydance Media) e Robbie Brenner e Ynon Kreiz (Mattel Studios), con Jules Daly alla produzione e Sam Hargrave, Patrick Newall ed Elizabeth Bassin come produttori esecutivi.

Matchbox: il film porta finalmente l'immaginario delle celebri auto giocattolo al cinema, trasformando il divertimento del gioco in un'epica avventura a tutto gas che promette di conquistare grandi e piccoli spettatori.