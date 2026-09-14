Céline Dion incanta Parigi: trionfale ritorno sul palco alla Plenitude Arena

Céline Dion torna a esibirsi dal vivo dopo sei anni con uno show emozionante alla Plenitude Arena di Parigi e celebra i 30 anni di Live à Paris.

Céline Dion ha acceso l'entusiasmo di Parigi, tornando sul palco dopo sei anni in una serata memorabile davanti a 35.000 fan in delirio alla Plenitude Arena. Il debutto della sua serie di concerti "CELINE DION PARIS 2026-2027" rappresenta un evento storico per la leggendaria cantante canadese, che ha saputo coinvolgere il pubblico con la sua voce inconfondibile e una produzione dal forte impatto visivo e scenografico.

Pensata dal direttore creativo Willo Perron e dai Perron Studios, la scenografia dello spettacolo si caratterizza per eleganti strutture monolitiche che si trasformano durante i quattro atti, simboleggiando le fasi della carriera di Céline Dion e il suo ritorno trionfale nella capitale francese. La produzione, ispirata all'opera e basata sulla teatralità dell'artista, propone una selezione avvincente dei suoi brani iconici in francese e inglese, ripercorrendo i successi che hanno segnato intere generazioni.

Lo show si apre con "On ne change pas", seguita da grandi hit come "Because You Loved Me", "Dans un autre monde", "Courage", "It's All Coming Back to Me Now" e la recente "Dansons". Uno dei momenti più magici è stato l'omaggio operistico con "La Wally", che ha impressionato i presenti grazie a una performance vocale straordinaria. Il bis ha visto Céline celebrare ancora una volta i suoi maggiori successi in francese, portando la platea ad alzarsi in piedi in un finale indimenticabile.

Durante la serata, la cantante si è rivolta direttamente ai fan con parole emozionate e sincere: È incredibile che siamo finalmente tutti insieme. Avevo promesso di tornare e di risalire sul palco. Quindi eccomi qui, a cantare per voi, a cantare per me, a cantare la vita.

Il live è stato arricchito da spettacolari immagini video curate dal francese Thibaut Grevet e dai raffinati look di alta moda creati in collaborazione tra la consulente artistica Annie Horth e i principali atelier parigini. La band di Céline, guidata dal direttore musicale storico Scott Price, ha contribuito a rendere unica questa esperienza musicale, confermando la maestria collettiva e la sintonia con il pubblico internazionale.

Oltre al ritorno sulle scene, Céline Dion celebra i trent'anni di "Live à Paris", album registrato nel 1995 allo Zénith e ora disponibile per la prima volta in vinile con una nuova tracklist e una speciale bonus track in studio, "À Paris". Questa edizione in doppio LP, proposta sia in vinile Golden Tan sia nero classico, include un booklet esclusivo e duetti memorabili con Jean-Jacques Goldman.

Quattordici titoli del catalogo di Céline Dion sono tornati disponibili in una nuova edizione da collezione "Pearly White". Dagli album leggendari come "D'eux", "Let's Talk About Love" e "The Colour of My Love", fino a raccolte recenti, i fan possono riscoprire ogni sfumatura dell'inarrestabile carriera dell'artista in formato vinile esclusivo.

Con quasi 260 milioni di dischi venduti e un palmarès che include Grammy, Oscar, American Music, JUNO e Félix Awards, Céline Dion continua a brillare come una delle voci più apprezzate e influenti della musica pop mondiale. Dopo aver fatto la storia a Las Vegas e incantato il mondo dall'alto della Tour Eiffel per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, il ritorno di Céline Dion nel cuore della capitale francese apre un nuovo capitolo, segnando il futuro dello spettacolo internazionale e della sua straordinaria carriera.