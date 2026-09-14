Isabel Van Gelder annuncia il nuovo EP Lovesick, fuori il 16 ottobre

Isabel Van Gelder, cantautrice olandese protagonista della nuova scena musicale digitale, annuncia l'uscita del suo nuovo EP Lovesick, disponibile dal 16 ottobre. Il progetto arriva dopo il successo ottenuto sui principali palcoscenici europei e sui social, dove la giovane artista vanta una community di oltre un milione di follower.

Ad anticipare il nuovo lavoro è il singolo Kissing You Away, una canzone dal tono intenso e personale che esplora la difficoltà di lasciarsi alle spalle una relazione. Isabel mette insieme vulnerabilità e leggerezza, trasformando il post-rottura in un momento di rivalsa, ironia e riconquista della propria libertà. Il brano, introdotto da passi avvicinarsi al microfono e un sincero "ok", offre un'apertura intima e autentica che coinvolge subito l'ascoltatore all'interno della narrazione personale dell'artista.

L'ironia accompagna ogni momento del brano, diventando lo strumento con cui Isabel affronta una ferita ancora aperta, senza lasciarsi definire dal dolore. Il sound del singolo riflette perfettamente questa dualità, con un leggero fruscio che richiama il vinile d'Epoca a introdurre un'atmosfera nostalgica, mentre la voce decisa di Isabel si muove su arrangiamenti intensi e ritmici. I cori, dai toni onirici, creano un clima glamour e misterioso, perfetto per rappresentare il tema della resilienza emotiva che attraversa tutto il progetto musicale.

Lovesick sarà composto da sette brani che abbracciano le molteplici sfumature dell'amore: dal desiderio al rifiuto, dal cuore spezzato all'evasione fino alla distanza emotiva e al lasciare andare. L'EP alterna ballad introspettive a momenti giocosi e sarcastici, delineando un viaggio autentico tra le emozioni umane.

Isabel Van Gelder è riconosciuta per la sua capacità di fondere vulnerabilità, ironia e leggerezza sia nei testi che nel modo di rapportarsi al pubblico. La sua autenticità ha favorito una rapida crescita internazionale oltre la musica, con una forte presenza sui social grazie all'esperienza anche come modella e content creator: la musica si intreccia così con moda e lifestyle, in un racconto immediato e contemporaneo.

Il percorso artistico di Isabel è già costellato da milioni di streaming e da diversi sold out nei live europei. Il suo stile personale e spontaneo incarna una generazione capace di muoversi tra cultura digitale e dimensione umana, confermandola tra i nuovi nomi più promettenti della scena musicale internazionale.