I Simpson arrivano nell'access prime time di Italia 2: doppio appuntamento ogni sera

I Simpson approdano nell'access prime time di Italia 2, portando ogni sera la storica famiglia gialla nelle case degli spettatori italiani. A partire da domani, martedì 15 settembre, Italia 2 (canale 49 del digitale terrestre) trasmetterà due episodi consecutivi ogni sera alle 20:00, sette giorni su sette.



Nati nel 1987 dalla matita di Matt Groening come cortometraggi per il Tracey Ullman Show, I Simpson sono diventati una delle sitcom animate più longeve e popolari della televisione mondiale, con oltre 800 episodi trasmessi e una serie di record senza precedenti. In Italia, la famiglia di Springfield è sbarcata inizialmente su Canale 5 nel 1991, trovando poi dal 1997 la sua casa su Italia 1, dove ancora oggi è punto di riferimento del palinsesto.



La nuova collocazione su Italia 2 rappresenta un'occasione imperdibile per adulti e giovani nostalgici: rivivere le battute esilaranti, i tormentoni e la satira intelligente che ha reso Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie e il variopinto cast di Springfield delle vere icone della cultura pop.



Quasi quattro decenni dopo la loro nascita, I Simpson si confermano ancora oggi la serie animata da prime time più longeva della storia. La prestigiosa rivista Time ha consacrato lo show come la miglior serie televisiva del XX secolo.



Altra chicca per gli appassionati riguarda il celebre divano della sigla: la "couch gag" serve in realtà a calibrare la lunghezza di ciascun episodio, diventando a volte un vero cortometraggio. Nella 29esima stagione si è toccato il record di 2 minuti e 15 secondi.



Ma I Simpson si sono fatti notare anche per la sorprendente capacità di anticipare il futuro. Dall'elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti, predetta 16 anni prima, all'introduzione dello smartwatch, svelato già nel 1995, la serie è diventata famosa come fabbrica di profezie.



Non solo parodie: con oltre 800 guest star, I Simpson detengono il record mondiale per il maggior numero di ospiti in una serie TV. Tra le voci illustri spiccano Michael Jackson, Elton John, i Rolling Stones, Lady Gaga, Billie Eilish, Meryl Streep, Tom Hanks, Stephen Hawking, Cristiano Ronaldo e LeBron James.



Dal 1990, la tradizione degli episodi speciali di Halloween "La paura fa novanta" (Treehouse of Horror) ha regalato agli spettatori un mix di horror e comicità, storpiando i nomi autoriali nei titoli di coda e parodiando capolavori come The Shining, L'esorcista, Arancia Meccanica, IT, Parasite e Stranger Things.



Negli anni la serie si è aperta a un vero e proprio multiverso di crossover, incrociandosi con Futurama, I Griffin, Star Wars, Marvel e classici dell'animazione internazionale, fino a iconiche contaminazioni con X-Files e The Critic.



L'appuntamento è fissato: da domani, i Simpson saranno protagonisti di Italia 2 per un doppio appuntamento serale che promette nuove risate e un viaggio senza fine tra le leggende di Springfield.