Franco Califano, "Le luci della notte" per la prima volta in vinile dal 18 settembre

Il celebre album di Franco Califano, 'Le luci della notte', sarà disponibile per la prima volta in una prestigiosa edizione in vinile a partire dal 18 settembre 2026. Dopo oltre vent'anni dalla sua uscita originale, questo raffinato lavoro del grande cantautore romano si prepara a conquistare una nuova generazione di appassionati della canzone d'autore italiana e gli estimatori di vinili d'alta qualità.

L'album, pubblicato inizialmente nel 2003 solo in formato CD, rappresenta una delle espressioni più mature della carriera artistica di Califano. La nuova versione in vinile è stata studiata per esaltare il valore artistico del disco e offrire ai fan un'esperienza sonora autentica e fedele all'originale.

Registrato in gran parte negli Stati Uniti, il disco raccoglie alcuni dei brani più amati del "Califfo", rivisitati con arrangiamenti eleganti e una produzione di alto livello. Tra le tracce spiccano il duetto con Federico Zampaglione dei Tiromancino ne 'L'ultima spiaggia' e il brano 'Cammino in centro', scritto da Gianluca Grignani.

'Le luci della notte' si presenta con una tracklist equilibrata e ricca di emozioni. Il lato A contiene 'Cammino in centro', 'L'ultima spiaggia', 'Un'estate fa', 'Io continuo a pensare a te', 'Me 'nnamoro de te'. Il lato B offre 'Tac...!', 'Minuetto', 'Io nun piango', 'Tutto il resto è noia' e 'Noi due per noi due'. La nuova edizione in vinile celebra così l'arte di Califano, offrendo ai fan e ai collezionisti un oggetto unico e irrinunciabile.

L'attesa per questa pubblicazione conferma il perdurare del fascino dell'universo musicale di Franco Califano, autore di successi ormai entrati nella storia della musica italiana. L'edizione esclusiva si candida a diventare un must-have per tutti gli appassionati della canzone d'autore e del vinile.