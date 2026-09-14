Francesca Michielin incanta alla chiusura della Biennale e annuncia tour nei teatri 2026

Francesca Michielin è stata la protagonista indiscussa della cerimonia di chiusura dell'83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, dove sabato 12 settembre ha emozionato il pubblico della Sala Grande del Palazzo del Cinema con una personale interpretazione di It's Oh So Quiet. Il celebre brano del 1951, originariamente portato al successo da Betty Hutton e conosciuto nella versione di Björk, è stato reso da Michielin con un'intensa performance dal forte sapore teatrale, capace di restituire tutta la follia e lo stupore dell'innamoramento grazie ad improvvisi cambi di ritmo e a una dimensione scenica di grande effetto.

L'esibizione segna un momento speciale nel percorso artistico della cantante, che proprio in questi giorni si avvia verso le tappe finali dello Strega Comanda Summer Tour, previsto il 22 settembre a Rende per il Nuova Intesa Settembre Rendese e il 29 settembre a Decimomannu al DCM Music Festival. Dopo una stagione estiva ricca di appuntamenti live, Michielin guarda già al futuro portando in scena il suo talento nei principali teatri italiani a partire da novembre.

Annunciato il Tour nei Teatri 2026: dal prossimo autunno Francesca Michielin sarà sul palcoscenico delle più importanti città italiane, con un calendario che comprende Trento (8 novembre, Auditorium Santa Chiara - data zero), Venezia (11 novembre, Teatro Malibran), Torino (13 novembre, Teatro Colosseo), Ancona (15 novembre, Teatro delle Muse), Firenze (16 novembre, Teatro Verdi), Bari (20 novembre, Teatro Petruzzelli), Bologna (22 novembre, Europauditorium), Trieste (23 novembre, Teatro Rossetti), Padova (25 novembre, Gran Teatro Geox), Roma (28 novembre, Teatro Conciliazione), Milano (1 dicembre, Teatro Arcimboldi) e Napoli (3 dicembre, Teatro Augusteo).

Una performance intensa e teatrale apre così un nuovo capitolo per una delle voci più versatili e amate della scena italiana, pronta a portare la sua arte nei principali teatri del Paese, con una tournée che si preannuncia già evento da non perdere.