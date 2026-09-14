Roberto Fabbri celebra Lucio Battisti in concerto all'Auditorium di Roma

Roberto Fabbri, chitarrista e compositore di fama internazionale, omaggia Lucio Battisti con un evento imperdibile il 29 settembre all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Sul palco della sala Goffredo Petrassi, Fabbri presenterà dal vivo il progetto discografico Battisti in… Classica!, pubblicato da Sony Music Italy, in cui i capolavori del celebre cantautore vengono riletti per chitarra classica e orchestra d'archi.

A impreziosire la serata ci saranno il Philotes Strings Quartet e l'Ensemble d'archi del Conservatorio Giulio Briccialdi di Terni, diretto da Luca Proietti, autore degli arrangiamenti. I biglietti sono già disponibili e il concerto inizierà alle ore 20.00.

In programma i grandi classici tratti dall'album digitale I successi di Lucio Battisti in cover per chitarra, a cui si aggiungeranno, per la prima volta, nuove versioni orchestrali di 29 Settembre, La Luce dell'est e Acqua azzurra acqua chiara, disponibili in digitale proprio dal 29 settembre in occasione dell'evento. La serata si aprirà con la proiezione del videoclip Amarsi un po' realizzato dalla regista Sara Ceracchi.

I brani saranno introdotti dal giornalista Fabrizio Finamore, regalando al pubblico un'esperienza coinvolgente in cui la grande melodia battistiana si fonde con la raffinatezza della musica classica. L'iniziativa prende origine dal libro Lucio Battisti 14 grandi successi arrangiati per chitarra, scritto da Fabbri per Hal Leonard Europe, punto di riferimento per gli appassionati dello strumento.

Roberto Fabbri, docente ordinario di chitarra classica al Conservatorio di Terni, mette al centro del suo percorso artistico la didattica e la trasmissione della passione alle nuove generazioni. "Sono più di venti anni che insegno chitarra al Conservatorio di Terni - ci dice il maestro romano - in questi anni ho formato decine e decine di allievi, alcuni dei quali sono diventati ottimi concertisti vincendo anche prestigiosi concorsi internazionali. Per me la didattica è un aspetto fondamentale della mia attività artistica, il trasmettere la passione per la musica e per la chitarra in particolare alle nuove generazioni è una missione che mi ha sempre riempito di entusiasmo! Per questo motivo sono felice di potermi esibire in questa occasione insieme al gruppo di archi costituito da bravissimi allievi del conservatorio".

Con una carriera che spazia dai concerti nelle sale più prestigiose del mondo alle oltre 50 pubblicazioni vendute in 300.000 copie e tradotte in cinque lingue, Fabbri si conferma come uno dei principali promotori della chitarra classica nel panorama contemporaneo. Il suo repertorio, grazie anche ai recenti lavori per Sony Music Italy, mira ad avvicinare il grande pubblico alla chitarra classica, valorizzando al massimo il suo potere evocativo insieme alla ricchezza dell'orchestra d'archi.

L'evento del 29 settembre rappresenta dunque un appuntamento unico, tra memoria e innovazione, per scoprire Lucio Battisti in una veste totalmente inedita e profondamente emozionante.