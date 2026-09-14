Dragon Ball DAIMA arriva su Italia 2: debutto in prima TV assoluta doppiato in italiano

L'attesa è finalmente terminata: Dragon Ball DAIMA arriva su Italia 2 debuttando in prima TV assoluta doppiato in italiano. La nuova serie, considerata l'ultima grande opera del genio Akira Toriyama, sarà trasmessa ogni lunedì a partire dal 14 settembre nella seconda serata con due episodi consecutivi dalle 22:00.



Dragon Ball DAIMA si presenta come una tappa obbligatoria per tutti gli appassionati della saga. La trama prende il via da un sorprendente desiderio espresso al drago Shenron: Goku e i suoi storici compagni vengono trasformati improvvisamente in bambini. Alla base di questa misteriosa metamorfosi si cela Gomah, deciso a consolidare il proprio potere sul trono vacante del Regno dei Demoni, in seguito alla caduta di Darbula nella celebre saga di Majin Bu.



La serie si posiziona cronologicamente subito dopo gli eventi di Dragon Ball Z e precede quanto accaduto in Dragon Ball SUPER. Per impedire che il desiderio venga annullato, Gomah rapisce Dende, il Dio della Terra, rendendo le sfere del drago terrestri inutilizzabili. Di fronte a questa sfida, i giovani Goku, Vegeta e Kaioshin dovranno addentrarsi nel Regno dei Demoni alla ricerca di un secondo, antico set di sfere del drago. Nel loro viaggio incontreranno nuovi personaggi, come Glorio e Panzy, che si riveleranno alleati preziosi.



Lunedì sera sarà ricco di emozioni su Italia 2 anche per gli appassionati di One Piece. In prima serata, dalle 21:00, verranno trasmessi due episodi inediti, anch'essi in prima visione assoluta con il doppiaggio italiano. Protagonista della serata è la saga del Paese di Wa: qui la ciurma dei Mugiwara si riunisce a Wano per sostenere Momonosuke e i coraggiosi samurai di Oden nella lotta contro la tirannia dell'imperatore Kaido.



Con questi appuntamenti settimanali, Italia 2 conferma il suo ruolo di riferimento per gli amanti dell'animazione giapponese. Gli episodi doppiati in italiano e inediti di due franchise leggendari promettono avventure, colpi di scena e grandi emozioni.