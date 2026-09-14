Super Karaoke torna su Canale 5: Michelle Hunziker guida una serata con grandi ospiti

Super Karaoke torna protagonista su Canale 5, portando musica e divertimento nella serata di martedì 15 settembre. Dopo il successo della puntata d'esordio, il nuovo appuntamento vede ancora una volta Michelle Hunziker come brillante conduttrice, pronta ad animare il Belvedere del Resentello di Ventimiglia.



La seconda puntata promette spettacolo grazie a ospiti d'eccezione: Ricchi e Poveri, Marco Masini, Irene Grandi e Benji e Fede saranno infatti sul palco insieme ai concorrenti, offrendo anche coinvolgenti duetti e performance dal vivo.



Fino a 24 partecipanti metteranno alla prova il proprio talento tra esibizioni individuali e collaborazioni con alcuni dei nomi più amati della musica italiana, il tutto con l'obiettivo di conquistare il favore del pubblico e arrivare alla proclamazione del vincitore.



Un altro elemento centrale della serata è la partecipazione attiva degli spettatori presenti a Ventimiglia. Protagonista dello show è anche il pubblico di Ventimiglia, chiamato a esprimere in tempo reale il proprio gradimento attraverso lo smartphone, accedendo tramite QR Code alla web app dedicata.



La regia dell'evento è curata da Roberto Cenci, assicurando uno show energico e coinvolgente. Tutto è pronto per una serata all'insegna della musica e del divertimento su Canale 5.