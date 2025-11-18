Coca-Cola celebra l’Italia dello sport: svelati i Tedofori del Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026

L’Italia dello sport si prepara a vivere un anno storico e ad accendere l’emozione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026 grazie all’impegno di Coca-Cola, Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica. L’azienda ha annunciato i primi nomi dei Tedofori che porteranno la Fiamma lungo il percorso che attraverserà il Paese dal 6 dicembre 2025 al 6 febbraio 2026, celebrando la forza dello sport come linguaggio universale e momento di unione per le comunità italiane.

Secondo quanto diffuso da Coca-Cola, atleti di spicco come Simone Barlaam, Myriam Sylla, René De Silvestro, Deborah Compagnoni, Ivan Zaytsev, Mara Navarria e Ciro Ferrara sono stati scelti per incarnare i valori di passione, inclusione, resilienza e spirito di squadra. Ognuno di loro rappresenta una sfaccettatura autentica dello sport italiano, dalle storie di rinascita personale ai trionfi internazionali che hanno emozionato intere generazioni.

Per Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola, il Viaggio della Fiamma è molto più di un evento simbolico. È un progetto che unisce territori e persone attraverso valori condivisi e radicati nello sport. “Siamo orgogliosi di annunciare alcuni dei tedofori del mondo dello sport che accompagneranno la Fiamma Olimpica nel suo Viaggio”, afferma Santandrea, sottolineando l’impegno quasi secolare dell’azienda al fianco del Movimento Olimpico.

La scelta dei Tedofori riflette il carattere profondo dello sport italiano. Barlaam rappresenta la forza di una generazione resiliente e inclusiva; Sylla porta con sé il valore del lavoro di squadra e dell’integrazione; De Silvestro incarna la potenza della rinascita attraverso lo sport paralimpico; Compagnoni continua a essere un’icona intramontabile dello sci alpino; Zaytsev rappresenta leadership e determinazione; Navarria mostra come si possa conciliare l’eccellenza sportiva con la vita familiare; Ferrara ricorda quanto lo sport possa essere anche uno strumento educativo e sociale.

Il Viaggio della Fiamma, come rivelato da una ricerca promossa da Coca-Cola, è percepito da due italiani su tre come un’occasione preziosa per rafforzare il legame tra le comunità locali e valorizzare l’identità dei territori. Un risultato che dimostra quanto questo evento vada oltre il gesto simbolico della staffetta, trasformandosi in un racconto collettivo fatto di esperienze, tradizioni e passione condivisa.

L’impegno di Coca-Cola verso lo sport non è episodico ma radicato nella sua storia. Con oltre 95 anni di collaborazione con il Movimento Olimpico, l’azienda ribadisce la volontà di contribuire alla costruzione di un futuro più sostenibile, inclusivo e capace di promuovere valori positivi. La presenza in Italia di Coca-Cola – tra Coca-Cola Italia, Coca-Cola HBC Italia e Sibeg – genera un impatto significativo anche a livello economico e occupazionale, con oltre 2.600 dipendenti diretti e circa 30.000 posti di lavoro creati attraverso l’indotto, confermando il ruolo dell’azienda come uno dei principali attori del settore beverage nel Paese.