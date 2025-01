Coccinelle: stile e design anche per gli amici a quattro zampe

Coccinelle, il celebre brand italiano di borse, piccola pelletteria e accessori, amplia il suo universo con una proposta inedita, dedicata agli animali domestici di piccola e media taglia. Per la stagione Primavera/Estate 2025, il marchio presenta la Pet Capsule, una collezione esclusiva che interpreta con eleganza la crescente attenzione verso gli animali da compagnia.

Questa nuova linea, pensata per unire praticità e qualità al design iconico del brand, include una raffinata selezione di accessori: collari, guinzagli, porta sacchetti e porta palline, tutti arricchiti dal nuovo pattern Coated Monogram. La fantasia, distintiva e sofisticata, è disponibile in due varianti colore, garantendo versatilità e stile per ogni occasione.

Realizzati con un mix di tessuto monogram e pelle con grana, questi accessori non sono solo belli, ma anche funzionali: comfort, resistenza e cura nei dettagli sono i punti di forza di una collezione che rispecchia pienamente i valori di Coccinelle. Tra i pezzi più desiderati, il guinzaglio e il collare coordinato rappresentano un must-have per chi vuole sfoggiare un “total look” impeccabile, in grado di combinare eleganza e funzionalità durante ogni passeggiata.

La Pet Capsule di Coccinelle è già disponibile online e nelle boutique selezionate, offrendo così un’occasione unica per chi desidera coccolare i propri amici a quattro zampe con accessori di classe. Con questa proposta, il brand non solo risponde alle nuove tendenze, ma eleva gli accessori per animali a veri dettagli di stile, firmati dall’inconfondibile gusto italiano.