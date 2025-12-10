Coco Gauff è la nuova ambassador globale di Mercedes-Benz

Mercedes-Benz accoglie nella propria famiglia la stella del tennis Coco Gauff, attualmente numero tre al mondo, rafforzando così la propria presenza nel panorama sportivo internazionale. La giovane tennista americana, con i suoi soli ventun anni, è già considerata una delle atlete più straordinarie della sua generazione.

Coco Gauff, campionessa capace di unire talento, carisma e determinazione, ha conquistato due titoli del Grande Slam in singolare e uno in doppio, affermandosi come una delle protagoniste assolute del tennis mondiale. La sua ascesa fulminea e la maturità mostrata in campo l’hanno resa un modello per le nuove generazioni e una figura di riferimento nello sport contemporaneo.

Mercedes-Benz ha scelto di legarsi al suo nome come nuova ambassador globale, sottolineando il valore di una partnership che celebra eccellenza, energia e progresso. L’ingresso di Gauff nella famiglia del marchio tedesco rappresenta un ulteriore passo nell’impegno del brand nel mondo del tennis, disciplina con cui condivide principi fondamentali come dedizione, precisione e stile.

Attualmente terza nella classifica mondiale del tennis femminile, Gauff si prepara ad affrontare i prossimi tornei del Grande Slam tra le favorite, portando con sé lo spirito di una nuova epoca sportiva. La collaborazione con Mercedes-Benz è destinata a valorizzare ulteriormente un percorso già straordinario, unendo innovazione e passione in una visione condivisa di successo internazionale.

Con Coco Gauff, Mercedes-Benz conferma la propria vocazione a promuovere talento, determinazione e modernità, elementi che incarnano perfettamente l’identità del marchio e la sua costante ricerca dell’eccellenza.