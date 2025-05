Colpo d’occhio assoluto: il nuovo Opel Mokka brilla di nuovi colori

Il nuovo Opel Mokka diventa un protagonista assoluto del mercato SUV con una palette di colori rinnovata e davvero sorprendente. “Il nuovo Opel Mokka è accattivante, coraggioso e sicuro sotto ogni punto di vista. I colori particolarmente forti si adattano perfettamente a questo carattere. Ecco perché abbiamo sviluppato le nuove vernici Kolibri Blue, Tropikal Green e Grafik Grey e le abbiamo aggiunte alla nostra gamma. I clienti possono ora scegliere colori audaci per il loro Opel Mokka che esprimono anche la loro personalità”, ha dichiarato Nikola Kalabic, Team Lead Current SUV Product Management.

I colori metallizzati Kolibri Blue, Tropikal Green e Graphik Grey, sviluppati in esclusiva per questo modello, sono le nuove opzioni estetiche che promettono di trasformare il look del SUV compatto di successo. Il Tropikal Green, offerto di serie, rende il Mokka un vero e proprio eye-catcher senza alcun costo aggiuntivo per i clienti. Questo particolare colore rappresenta l’approccio “Greenovation” di Opel, combinando sostenibilità e un piacere di guida efficiente.

L’imponente design del nuovo Opel Mokka non si limita alla sola estetica. Grazie a un importante occhio agli aspetti ambientali, la nuova versione del SUV evita l’uso di elementi cromati e dettagli complicati. I suoi interni sono arricchiti da tessuti e rivestimenti realizzati con materiali riciclati, come il rivestimento dei sedili in ReNewKnit™, che unisce l’aspetto di alta qualità della pelle scamosciata a una maggiore facilità di riciclaggio.

Opel Mokka offre diverse modalità di propulsione per adattarsi a tutte le esigenze di guida. Dalla versione completamente elettrica che garantisce emissioni locali pari a zero, al modello ibrido che sfrutta la tecnologia a 48 volt per un’alta efficienza energetica. Secondo i dati forniti, i consumi per la versione ibrida del Mokka sono di 4,9 l/100 km con un’emissione di CO2 di 110 g/km, mentre la versione elettrica vanta un consumo di energia di 15,4-15,6 kWh/100 km e emissioni di CO2 pari a zero.

Il nuovo Mokka rappresenta un perfetto connubio tra stile innovativo, sostenibilità ed efficienza, rendendolo un’opzione altamente competitiva nel mercato dei SUV. Con la sua audace scelta di colori e un’attenzione spiccata all’ambiente, Opel Mokka continua a brillare nel suo segmento, offrendo un’esperienza di guida moderna e personalizzabile.