Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tecnologia

Come lavorano gli italiani? ASUS svela il galateo delle call e il multitasking creativo

Published

Le riunioni di lavoro, ormai parte integrante della quotidianità professionale, si rivelano per molti italiani un terreno di abitudini singolari, contrasti di genere e un pizzico di creatività domestica. È quanto emerge dal nuovo Osservatorio ASUS Business – Research Dogma, che ha indagato i comportamenti e le consuetudini dei lavoratori del nostro Paese, tra riunioni in presenza e videochiamate.

Call infinite, multitasking e outfit improvvisati sono ormai elementi tipici della routine lavorativa. Secondo la ricerca, il 77% degli intervistati partecipa a una media di 1-5 riunioni settimanali. Tuttavia, solo il 23% le ritiene realmente efficaci. Le differenze di percezione tra uomini e donne sono evidenti: il 24% degli uomini le considera eccessive e troppo lunghe, mentre il 22% delle donne lamenta invece la scarsità di occasioni di confronto diretto.

Le call riflettono dunque due approcci contrapposti: da un lato la ricerca di efficienza, dall’altro il bisogno di relazione. Le donne preferiscono il contatto faccia a faccia e curano con attenzione l’ambiente di lavoro e la propria immagine; gli uomini, invece, mostrano maggiore disinvoltura, spesso partecipando alle riunioni da casa e adottando il celebre abbigliamento “ibrido”, fatto di camicia sopra e pantaloncini sotto.

Durante le videochiamate emergono comportamenti contraddittori e talvolta poco produttivi. Più della metà dei lavoratori mantiene microfono e videocamera accesi, ma un significativo 67% preferisce spegnerli e dedicarsi ad altro, trasformando la riunione in un vero e proprio sottofondo sonoro. Due persone su cinque ammettono infatti di fare multitasking durante le call, rispondendo alle mail o preparando il pranzo.

Queste abitudini si accompagnano a dinamiche di gruppo spesso caotiche: quasi la metà dei partecipanti lascia il microfono aperto producendo rumori di disturbo, mentre il 40% si infastidisce per le continue sovrapposizioni di voci, e solo il 12% utilizza la funzione della “mano alzata”. Il risultato è quello che molti italiani definirebbero un “coro disordinato”, in cui l’efficacia della comunicazione si perde facilmente.

La cura dell’immagine rappresenta un altro aspetto interessante dello studio. Le donne pongono particolare attenzione alla luce, all’inquadratura e all’aspetto generale, creando set domestici curati e professionali. Gli uomini, invece, si concentrano più sull’ambiente alle proprie spalle che sull’immagine personale. Anche in questo, la ricerca fotografa due modi diversi di interpretare la dimensione ibrida del lavoro.

Il quadro che ne emerge mostra professionisti consapevoli dell’importanza delle riunioni, ma in cerca di maggiore efficacia e chiarezza nei processi. “I lavoratori desiderano riunioni più efficaci, processi chiari e un uso del tempo davvero prezioso”, sottolinea il rapporto.

In risposta a queste esigenze, ASUS presenta AI ExpertMeet, un assistente basato su intelligenza artificiale che promette di migliorare sensibilmente l’esperienza delle riunioni. AI ExpertMeet è un sistema on-device che lavora direttamente sul dispositivo dell’utente, garantendo sicurezza e riservatezza dei dati. Le sue funzioni includono AI Meeting Minutes, che trascrive e riassume con precisione gli interventi dei partecipanti, e AI Translated Subtitles, che offre sottotitoli tradotti in tempo reale per una comunicazione fluida in tutte le lingue. Inoltre, la funzione Watermark consente di inserire dati personalizzati, loghi o informazioni di sicurezza direttamente durante le videochiamate, aumentando la professionalità e la protezione.

Grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale, ASUS propone dunque uno strumento capace di andare oltre la semplice tecnologia, intervenendo concretamente sulle dinamiche delle riunioni moderne. “Offrire strumenti, formazione e soluzioni che migliorino davvero il modo in cui le persone collaborano” diventa così l’obiettivo principale dell’azienda, che da sempre investe nell’innovazione per rendere il lavoro più produttivo, umano ed efficace.

Un quadro che, tra ironia e dati concreti, racconta come il lavoro ibrido stia ridefinendo non solo il concetto di efficienza, ma anche quello di relazione: perché, camicia o pantofole che siano, le riunioni restano il cuore della collaborazione contemporanea.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Test

Mazda CX-80: la nostra prova su strada

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

X Factor 2025: la semifinale con l’orchestra e una doppia eliminazione

Spettacolo

ROMEO SANTOS e PRINCE ROYCE: è uscito oggi “BETTER LATE THAN NEVER”

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Spettacolo

MILANO MUSIC WEEK: il programma di domani, giovedì 20 novembre

Spettacolo

DEPECHE MODE: è uscito oggi l’album live “MEMENTO MORI: MEXICO CITY”

Spettacolo

Cesare Cremonini torna con “Ragazze facili”: una ballad potente che racconta la fragilità dell’uomo moderno

Spettacolo

“NINO. 18 GIORNI”: Toni D’Angelo racconta suo padre in un viaggio tra memoria, musica e radici

Tecnologia

Come lavorano gli italiani? ASUS svela il galateo delle call e il multitasking creativo

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Motori

Alfa Romeo inaugura il 2026 al Bruxelles Motor Show con un’anteprima esclusiva

Motori

KGM Actyon HEV: il nuovo SUV full-hybrid coreano arriva in Italia

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Senza categoria

POLLIO torna con il nuovo singolo “Mi sei mancata tanto” e annuncia l’album “Dopo la bomba”

Tecnologia

Huawei Watch GT 6 Christmas Edition: eleganza e tecnologia sotto l’albero

Spettacolo

“Totalmente Incompatibili”: Nuzzo e Di Biase tornano a teatro con una nuova tournée nazionale

Tecnologia

TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

Motori

Renault Group introduce la prima gamma di oli motore premium a ridotta carbon footprint

Motori

Defender traccia il futuro della Dakar Rally: il brand britannico protagonista nella definizione delle rotte 2026

Motori

Honda ridefinisce il futuro al Japan Mobility Show 2025 con l’EV Outlier Concept

Spettacolo

“Juventus. Primo Amore”: al cinema il documentario che celebra un decennio leggendario bianconero

Motori

Volkswagen lancia la campagna “Ready to Rock Again?” per la nuova T-Roc

Motori

Citroën Berlingo alla guida della mobilità sostenibile con il progetto HVO Aurora Trial

Tecnologia

OnePlus lancia OnePlus 15R, Pad Go 2 e Watch Lite: potenza, design e accessibilità

Motori

Toyota trionfa ai Caschi d’Oro 2025: doppio riconoscimento per il marchio giapponese

Motori

Stellantis al Salone dell’Automobile di Bruxelles: 62 veicoli in esposizione con due anteprime mondiali e due concept car

Motori

SEAT e CUPRA inaugurano il Circular Economy Hub per un futuro più sostenibile
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Con l’arrivo delle feste, tra viaggi, incontri in famiglia e scambio di regali, cresce il desiderio di vivere ogni istante con intensità e autenticità....

2 ore ago

Tecnologia

Huawei Watch GT 6 Christmas Edition: eleganza e tecnologia sotto l’albero

È ufficialmente iniziata la corsa al regalo di Natale perfetto, e quest’anno tra luci, decorazioni e maglioni a tema si aggiunge un tocco tech...

4 ore ago

Tecnologia

TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

TCL, azienda leader mondiale nel settore dell’elettronica di consumo e recentemente nominata Partner Olimpico e Paralimpico Mondiale, lancia un’iniziativa itinerante che celebra l’attesa per...

5 ore ago

Tecnologia

OnePlus lancia OnePlus 15R, Pad Go 2 e Watch Lite: potenza, design e accessibilità

OnePlus amplia la sua offerta tecnologica presentando tre nuovi dispositivi che promettono di ridefinire l’esperienza d’uso quotidiana: OnePlus 15R, OnePlus Pad Go 2 e...

6 ore ago