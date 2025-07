Con BYD l’auto si apre con lo smartphone: addio chiavi, benvenuta mobilità NFC

BYD continua a rivoluzionare l’esperienza di guida in Italia introducendo l’accesso NFC integrato, una tecnologia che consente di aprire e chiudere l’auto semplicemente avvicinando uno smartphone o un dispositivo compatibile al sensore posizionato sullo specchietto laterale, eliminando definitivamente la necessità della chiave fisica.

Questa funzionalità NFC (Near Field Communication) si inserisce nella strategia di BYD di rendere la mobilità elettrica sempre più semplice e intuitiva. Anche in caso di smarrimento della chiave fisica, l’utente può ricevere una chiave elettronica direttamente sul Wallet del telefono, mantenendo così l’accesso garantito in ogni circostanza. È un passo concreto verso una gestione più fluida dell’auto, allineata alle esigenze quotidiane di chi utilizza l’auto in città e per lunghi viaggi.

Grazie alla app BYD, il controllo dell’auto avviene da remoto, compresa l’attivazione del climatizzatore per raffreddare o riscaldare l’abitacolo prima di salire a bordo, offrendo comfort immediato in ogni stagione.

A rendere ancora più smart la mobilità elettrica firmata BYD è il sistema OTA (Over-the-Air), che permette di ricevere aggiornamenti software direttamente sul sistema di infotainment dell’auto. In questo modo, le vetture BYD si mantengono sempre aggiornate con le ultime funzionalità e miglioramenti senza la necessità di recarsi in officina, offrendo al cliente un’esperienza sempre più evoluta, sicura e digitale.

Con queste innovazioni, BYD conferma la propria missione di accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile attraverso tecnologie intelligenti e connesse che semplificano la vita dei conducenti. Ogni giorno, l’esperienza di guida si arricchisce, adattandosi alle esigenze del conducente e alle innovazioni più recenti, trasformando l’auto in uno strumento in continua evoluzione.

Fondata nel 1995, BYD è oggi un punto di riferimento globale per la mobilità elettrica, operando in oltre 90 Paesi e su 6 continenti, con una leadership consolidata nelle vendite di veicoli a nuova energia in Cina da 11 anni consecutivi. Con il suo impegno verso un futuro a zero emissioni e a basso impatto ambientale, BYD continua a rappresentare una delle realtà più dinamiche per chi cerca un’auto elettrica capace di unire tecnologia avanzata, connettività e sostenibilità.