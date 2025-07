Con Hyundai INSTER alla scoperta di Milano: mobilità, storia, innovazione e cultura contemporanea

L’estate milanese prende nuova vita con l’arrivo di Hyundai INSTER, il city-SUV compatto ed elettrico ideato per muoversi con agilità nelle strade urbane. La nuova INSTER non è solo un mezzo di trasporto, ma una porta d’accesso per scoprire il volto nascosto e affascinante di Milano attraverso un itinerario di cinque tappe che unisce mobilità, storia, innovazione e cultura contemporanea.

1. Castello Sforzesco: Un simbolo indiscusso di Milano, il Castello Sforzesco offre un’immersione nell’arte e innovazione di Leonardo da Vinci. La Sala delle Asse, decorata con un trompe-l’œil di alberi di gelso, è al centro di un progetto di restauro e visitabile virtualmente grazie a esposizioni digitali. Nei suoi archivi si trova il Codice Trivulziano, un taccuino autografo di Leonardo, e il disegno preparatorio della “Testa di Leda”. Questi tesori raccontano una visione multidisciplinare che rispecchia il valore della tecnologia di Hyundai.

2. Studio Museo Achille Castiglioni: Situato in piazza Castello, il museo è una celebrazione del design quotidiano. Qui sono nati oggetti iconici del Made in Italy, come la lampada Arco e le sedute Mezzadro e Sella. L’INSTER riflette questo spirito unendo estetica e funzionalità in un design intelligente.

3. Triennale di Milano: La Triennale è il fulcro della cultura contemporanea, ospitando mostre di design, architettura e arte. Qui si fondono storia e avanguardia. Passeggiando nei suoi giardini o sfogliando libri rari, i visitatori possono respirare l’innovazione che Hyundai abbraccia con INSTER, promuovendo una mobilità sostenibile e al servizio delle persone.

4. Cascina Nascosta: Nascosta tra gli alberi del Parco Sempione, Cascina Nascosta è un esempio di sostenibilità condivisa. Questo spazio, ex magazzino comunale, è oggi un luogo di comunità e co-progettazione, dove il riciclo diventa bellezza. INSTER, con la sua versatilità, rende facilmente accessibile questa oasi di tranquillità urbana.

5. Navigli: Concludendo l’itinerario sui Navigli, i visitatori seguono il percorso studiato da Leonardo da Vinci, che ha migliorato il sistema di canali della città. Questa tappa offre una visione d’insieme di come Milano si è evoluta, riflettendo l’approccio di Hyundai verso una mobilità elettrica più consapevole e integrata.

L’INSTER è disponibile in due configurazioni totalmente elettriche, offrendo un’autonomia media fino a 518 km nel ciclo urbano. Con ricarica rapida DC di serie, permette di caricare dal 10 all’80% in soli 30 minuti. Questa nuova aggiunta alla gamma Hyundai promuove una mobilità urbana più efficiente ed ecologica, perfetta per vivere e scoprire Milano sotto una nuova luce.