Con Peugeot 5008 Plug-In Hybrid al Museo Picasso di Antibes: eleganza e arte si incontrano

Visitare Antibes, nel cuore della Costa Azzurra, significa inevitabilmente lasciarsi affascinare dalla bellezza del Museo Picasso ospitato nel rinascimentale Castello Grimaldi. È qui che si intrecciano arte e tecnologia in un racconto che unisce il genio di Pablo Picasso alla raffinatezza contemporanea del Peugeot 5008 Plug-In Hybrid, protagonista di un viaggio che celebra stile, creatività e piacere di guida.

Il SUV ibrido di Peugeot si presenta come una vera e propria scultura in movimento, espressione del design francese e dell’attenzione ai dettagli. Il connubio tra estetica e tecnologia trova la sua massima espressione nell’innovativo i-Cockpit®, un concetto che Peugeot rinnova costantemente per valorizzare l’esperienza al volante.

Nel modello 5008 Plug-In Hybrid debutta una nuova evoluzione del sistema, ora definita *panoramic*, grazie allo schermo sospeso curvo da 21 pollici in alta definizione. Le grafiche si integrano armoniosamente con l’abitacolo, conferendo una sensazione di modernità e comfort visivo. Ogni dettaglio è pensato per offrire al guidatore un’esperienza intuitiva, esaltando le qualità dinamiche di un SUV potente e fluido, capace di erogare 195 CV in modalità SPORT.

Il compatto volante a doppia sagomatura, marchio di fabbrica della Casa del Leone, moltiplica il piacere di guida. Con le sue proporzioni studiate per facilitare le manovre anche sui percorsi più impegnativi, garantisce una perfetta visione dello schermo sospeso allineato con il parabrezza, mantenendo costante l’attenzione sulla strada.

L’ergonomia dell’abitacolo si arricchisce ulteriormente con i PEUGEOT i-Toggles, comandi virtuali personalizzabili che consentono di gestire fino a dieci funzioni principali. È un approccio che mette al centro il guidatore, in pieno spirito Peugeot. Anche l’illuminazione d’ambiente contribuisce alla personalizzazione, con una fascia luminosa su plancia e portiere che permette di scegliere tra otto tonalità differenti, un richiamo simbolico all’universo cromatico di Picasso e alla sua capacità di dare forma e colore alle emozioni.

La sinergia tra l’esperienza artistica e quella automobilistica trova ad Antibes la sua cornice ideale. Le vie del centro storico, le mura che cingono la città e il Castello Grimaldi raccontano una storia di genio e intensità. Fu qui che nel 1946 Picasso installò il proprio atelier, donando ad Antibes “23 memorabili dipinti e 44 disegni” che ancora oggi attraggono visitatori da tutto il mondo.

In questo scenario intriso di luce mediterranea, Peugeot 5008 Plug-In Hybrid interpreta il viaggio come un’esperienza estetica: elegante, sostenibile, proiettata verso il futuro. Le temperature miti della Costa Azzurra invitano a un itinerario che diventa un piacere prolungato, un modo per scoprire il paesaggio e la cultura con la stessa leggerezza con cui si apprezza un’opera d’arte.

L’abbinamento tra la maestria del design Peugeot e l’equilibrio delle forme di Picasso crea un parallelismo suggestivo. Entrambi esprimono un ideale di perfezione dinamica: l’uno attraverso linee e motori, l’altro attraverso colori e proporzioni. Come le opere del Maestro, anche il 5008 Plug-In Hybrid si distingue per una qualità destinata a resistere nel tempo, unendo tecnologia e bellezza in un’unica visione armoniosa.

Peugeot, con la sua gamma sempre più elettrificata e sostenibile, conferma la vocazione a coniugare innovazione e tradizione. Il marchio francese, presente in oltre 140 paesi, continua a distinguersi per il suo approccio “Designed to last”, offrendo una delle linee di veicoli elettrici più complete in Europa e legandosi a valori di responsabilità e ricerca tecnologica.

In questo incontro tra arte e ingegneria, tra Antibes e la Costa Azzurra, Peugeot 5008 Plug-In Hybrid si fa ambasciatrice di un nuovo modo di vivere il viaggio: un’esperienza raffinata, immersiva e pienamente consapevole, dove il piacere della guida si fonde con la bellezza senza tempo dell’arte.