Continental amplia la gamma ContiScoot con nove nuove misure per scooter

Continental continua a investire nel promettente mercato degli scooter e annuncia l’introduzione di nove nuove misure del suo pneumatico di punta per scooter, il ContiScoot. Questo prodotto, già ampiamente riconosciuto per le sue eccellenti prestazioni, punta a rispondere alla crescente domanda di pneumatici adatti a una varietà sempre più ampia di scooter, con un focus particolare sui mezzi di piccole e medie dimensioni.

La popolarità degli scooter è in costante crescita: nel 2023, più di 20 milioni di consumatori in tutto il mondo hanno scelto questi pratici mezzi di trasporto, soprattutto per affrontare gli spostamenti in città. La loro compattezza e l’agilità li rendono la scelta ideale per chi cerca una soluzione efficiente per la mobilità urbana. Secondo gli analisti, le immatricolazioni globali annuali di scooter potrebbero raggiungere 24 milioni entro la fine del decennio, anche grazie al contributo dell’elettrificazione, che li renderà ancora più sostenibili e appetibili.

ContiScoot è progettato per soddisfare anche i motociclisti più esigenti, grazie a una serie di caratteristiche innovative. Tra queste spicca l’eccezionale aderenza su strade bagnate e fredde, che garantisce una guida sicura e agile anche nelle condizioni più difficili. L’innovativo design del battistrada permette un eccellente drenaggio dell’acqua, migliorando la frenata sia su superfici asciutte che bagnate, mentre la mescola del battistrada è ottimizzata per garantire prestazioni superiori in caso di pioggia.

Un altro vantaggio di ContiScoot è il suo alto livello di smorzamento: questo permette di assorbire efficacemente le irregolarità del manto stradale, come i ciottoli, assicurando una guida più confortevole. Questo aspetto risulta particolarmente importante per chi utilizza lo scooter quotidianamente, specialmente nelle città. Inoltre, il basso livello di usura del pneumatico garantisce prestazioni elevate nel tempo, offrendo un mix perfetto di sicurezza, comfort e durabilità.

Le nuove misure di ContiScoot coprono una vasta gamma di esigenze: dai piccoli scooter con ruote da 3.50-10”, fino a modelli di medie dimensioni con ruote da 130/60-13”. Il lancio delle nuove misure, già avviato, proseguirà fino al quarto trimestre del 2024, portando la gamma totale a 32 misure di ruote anteriori e posteriori, che vanno dai 10 ai 16 pollici. In questo modo, Continental punta a soddisfare le necessità di scooter che spaziano dai 50 ai 350 cc, consolidando ulteriormente la sua presenza in un mercato in espansione.