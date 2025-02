Continental rivoluziona l’efficienza degli pneumatici con EcoContact 7 ed EcoContact 7 S

Continental compie un ulteriore passo avanti nell’innovazione degli pneumatici con il lancio dei nuovi EcoContact 7 ed EcoContact 7 S, progettati per offrire massima efficienza energetica, ridotta rumorosità e prestazioni migliorate. Grazie a soluzioni tecnologiche avanzate, questi modelli rappresentano un’evoluzione significativa per il settore automobilistico, garantendo benefici sia per veicoli elettrici che endotermici.

Una delle principali innovazioni introdotte nei nuovi pneumatici è la combinazione della mescola Green Chili 3.0 con la tecnologia Smart Energy Casing, già utilizzata nell’AllSeasonContact 2. Questa sinergia consente di ridurre l’attrito interno, diminuendo la resistenza al rotolamento e migliorando l’efficienza energetica. L’impiego di materiali innovativi nella carcassa, nello strato interno e nelle spalle contribuisce ulteriormente a questi risultati.

Per ottimizzare la dinamica degli pneumatici, Continental ha tratto ispirazione dalle palline da golf, caratterizzate da piccoli incavi che riducono la resistenza dell’aria e garantiscono una maggiore precisione. Questo concetto è stato trasferito negli EcoContact 7 ed EcoContact 7 S attraverso la struttura Aerodimple, che prevede fossette integrate nella spalla dello pneumatico. Questa soluzione riduce le turbolenze posteriori durante il rotolamento, diminuendo il dispendio di energia necessario per muovere il veicolo.

Più silenziosità grazie al battistrada Silent Pattern

Un’altra innovazione chiave è rappresentata dal battistrada Silent Pattern, sviluppato per migliorare l’acustica e ridurre il rumore del rotolamento. Questa caratteristica si traduce in un’esperienza di guida più silenziosa, particolarmente apprezzata nei contesti urbani, migliorando il comfort di conducenti, passeggeri e pedoni. L’ottimizzazione della distanza e dell’angolo dei blocchi del battistrada consente inoltre di armonizzare le frequenze acustiche generate a velocità di circa 50 km/h, migliorando la percezione del rumore.

I nuovi pneumatici Continental sono disponibili in due versioni, differenziate dalla mescola del battistrada:

EcoContact 7 : progettato con un focus sulla bassa resistenza al rotolamento , per garantire un’elevata efficienza energetica e una maggiore autonomia dei veicoli elettrici.

: progettato con un focus sulla , per garantire un’elevata efficienza energetica e una maggiore autonomia dei veicoli elettrici. EcoContact 7 S: versione sportiva, sviluppata per offrire maggiore aderenza sul bagnato, migliore handling e precisione in curva, grazie a un livello di grip superiore.

Grazie alla loro efficienza, silenziosità ed elevata resa chilometrica, gli EcoContact 7 ed EcoContact 7 S rappresentano la scelta perfetta per qualsiasi tipo di automobile. Entrambi i modelli sono contrassegnati dal logo Continental EV Compatible, che ne certifica la compatibilità con i veicoli elettrici.

Le prestazioni di questi pneumatici sono state già riconosciute da importanti costruttori automobilistici. BYD, Mercedes e Volkswagen hanno omologato gli EcoContact 7 ed EcoContact 7 S come pneumatici di primo equipaggiamento per i loro veicoli, confermando la qualità e l’affidabilità dei nuovi prodotti Continental