Continua l’avventura di Jeep e The North Face: i due brand riuniscono le loro community

Nel mese di ottobre, Jeep e The North Face hanno unito le forze per dare vita a un SUV unico che incarna i valori di avventura ed esplorazione che accomunano i due brand: nasce Jeep Avenger 4xe The North Face Edition. Questa collaborazione si rafforza ulteriormente con iniziative che puntano a unire le loro comunità, condividendo esperienze immersive nella natura.

In perfetta sintonia con la missione condivisa, Jeep parteciperà ai Winter Basecamps organizzati da The North Face per celebrare la bellezza e la potenza della natura. Gli eventi si terranno a Chamonix, in Francia, a Garmisch, in Germania, e a Cortina d’Ampezzo, in Italia. Questi campi base invernali, attivi fino al 2 marzo, offriranno un’ampia gamma di attività per gli amanti della montagna e degli sport invernali. Gli appassionati potranno vivere un’esperienza immersiva e scoprire il valore dell’unione tra due brand iconici, in un contesto che esalta il rispetto per l’ambiente e l’avventura responsabile.

Durante questi eventi ad alta quota, gli appassionati di Jeep e The North Face potranno prendere parte a masterclass e workshop, entrando in contatto con altri esploratori in un ambiente alpino unico. Un’opportunità imperdibile per testare i prodotti The North Face nelle condizioni per cui sono stati progettati, affrontando percorsi off-road mozzafiato accompagnati da guide esperte. I partecipanti avranno inoltre un ruolo chiave nel processo di sviluppo dei prodotti, fornendo feedback sulle attrezzature testate, sottolineando così l’importanza del contributo diretto dei consumatori per il miglioramento delle future innovazioni.

L’obiettivo di questa collaborazione è unire due comunità forti nel segno della sostenibilità. I due brand puntano sull’impiego di materiali di alta qualità per garantire comfort sia alle persone che al pianeta. La Jeep Avenger 4xe The North Face Edition è il primo esempio tangibile di questa filosofia: un perfetto equilibrio tra innovazione e design, in armonia con l’ambiente naturale. Questa edizione limitata è equipaggiata con un avanzato propulsore ibrido da 48 V, che include un potente motore turbo da 1,2 litri capace di generare 136 CV, supportato da due motori elettrici da 21 kW per garantire trazione integrale e prestazioni eccellenti su qualsiasi terreno.