Motori

Crescita del Mercato dell’Usato a Settembre 2025: elettrico e ibride in ascesa

Published

Il mercato italiano dei veicoli di seconda mano ha registrato un settembre 2025 positivo, soprattutto se paragonato allo stesso mese del 2024. I *passaggi di proprietà delle autovetture*, al netto delle minivolture, hanno visto un robusto incremento del 9%, totalizzando 288.424 pratiche rispetto alle 264.711 dell’anno precedente. Un trend simile si è osservato nei *passaggi di proprietà dei motocicli*, che hanno registrato una crescita dell’11,3%, passando da 51.234 a 57.041.

Nei primi nove mesi del 2025, i trasferimenti netti di proprietà segnalano un *incremento del 2,7% per le autovetture* e del 3,5% per i motocicli. Complessivamente, il mercato dei veicoli di seconda mano ha visto una crescita del 2,8%, con un totale di 3.284.690 pratiche rispetto alle 3.196.063 dell’anno precedente.

Nell’ambito delle alimentazioni, le auto classiche a benzina e diesel continuano a tenere. Tuttavia, si registra un significativo *aumento delle vetture ibride*, con una crescita del 44,2% per le ibride a benzina e del 57,7% per le ibride a diesel. Anche l’elettrico segna una crescita del 53% rispetto a settembre 2024, sebbene la sua quota di mercato rimanga limitata all’1,2%.

Meno positivi i dati relativi alle radiazioni, che a settembre 2025 hanno visto un calo del 2,6% per le autovetture e dello 0,6% per tutti i veicoli. In controtendenza, i motocicli hanno registrato un incremento del 12%, con 11.212 radiazioni rispetto alle 10.012 dell’anno precedente.

Dal gennaio a settembre 2025, le radiazioni hanno mostrato decrementi del 7,4% per le autovetture e dell’1,8% per i motocicli. Nel complesso, si è osservato un calo del 6,7%, con 1.042.637 attività rispetto alle 1.118.070 dell’anno precedente.

Questi dati, dettagliati nel bollettino mensile “Auto-Trend” dell’Automobile Club d’Italia, evidenziano tendenze importanti e cambiamenti significativi nel mercato dei veicoli usati in Italia, con una crescente attenzione verso le soluzioni ibride ed elettriche.

In this article:
