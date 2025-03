CRF450RX Rally HRC: anteprima mondiale a Motodays 2025

Honda Motor Europe Ltd. Italia e RedMoto sono pronte a svelare in anteprima mondiale la nuova CRF450RX Rally al Motodays di Roma, dal 7 al 9 marzo 2025. Una moto che incarna l’essenza della competizione e dell’innovazione, nata dall’esperienza di HRC nei grandi rally e alla Dakar.

Si tratta di un modello esclusivo e altamente performante, destinato a ridefinire il segmento delle moto da rally. Solo 50 unità verranno prodotte nel 2025, rendendola un vero oggetto del desiderio per professionisti e appassionati.

La CRF450RX Rally è progettata per affrontare le competizioni più dure. Il suo cuore pulsante è un motore potente, supportato da un sistema di sospensioni “factory”, che garantisce un controllo impeccabile su qualsiasi terreno. La sua efficacia è già stata dimostrata nelle competizioni: tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, sei piloti sono stati competitivi con questa moto, tra cui Romain Dumontier, che ha ottenuto un terzo posto nella classe R2 alla Dakar e un dodicesimo assoluto.

Il telaio deriva direttamente dalla CRF450R, assicurando una perfetta stabilità anche sui terreni più ostili. Il doppio serbatoio da 36 litri, con una soluzione innovativa per la riduzione dell’inerzia in curva, migliora ulteriormente la guidabilità.

Uno dei punti di forza è la torretta di navigazione in fibra di carbonio, progettata per ottimizzare l’agilità della moto e resistere agli impatti. Il paracoppa in fibra di carbonio protegge il maxi serbatoio e altre parti cruciali, offrendo anche un pratico alloggiamento per gli attrezzi, essenziale nelle gare di rally.

Il reparto sospensioni presenta tarature specifiche, con forcella in titanio e un ammortizzatore sviluppato con tecnologia derivata dalla CRF450R Works Edition. Anche il sistema frenante è stato ottimizzato con un disco anteriore da 300 mm e un impianto posteriore rinforzato per una maggiore resistenza alle sollecitazioni.

A livello di propulsore, la CRF450RX Rally offre 58 CV di potenza con un cambio a sei rapporti e un impianto di scarico in titanio Akrapovič, identico a quello utilizzato sulla CRF ufficiale da competizione. La velocità massima si attesta sui 160 km/h, una cifra impressionante per una moto destinata ai rally raid.

Oltre a poterla ammirare dal vivo, i visitatori di Motodays 2025 avranno l’opportunità di conoscere i dettagli tecnici direttamente dagli esperti di Honda e RedMoto. Sarà anche il momento in cui verrà svelato il prezzo e le modalità di selezione per aggiudicarsi una delle 50 unità disponibili.

Con questa presentazione, Honda non solo porta sul mercato un modello esclusivo, ma ribadisce il suo impegno nel mondo delle competizioni, mettendo la tecnologia da gara nelle mani degli appassionati. La CRF450RX Rally non è solo una moto, ma un concentrato di innovazione, adrenalina e passione.