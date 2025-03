CRF450RX RALLY HRC: svelato il prezzo

Dopo l’entusiasmante anteprima mondiale al Motodays, svoltosi a Roma il 7, 8 e 9 marzo 2025, Honda Motor Europe – Italia e RedMoto hanno ufficialmente svelato il prezzo della nuova CRF450RX Rally, un modello destinato a ridefinire gli standard nel panorama delle moto da rally.

La nuova CRF450RX Rally sarà disponibile a € 31.140,00 al netto di IVA (franco fabbrica) e verrà prodotta in edizione limitata di sole 50 unità distribuite in tutto il mondo nel 2025. Questo esclusivo modello, frutto dello sviluppo di HRC, rappresenta il perfetto equilibrio tra prestazioni, affidabilità e tecnologia all’avanguardia. Progettata per affrontare le sfide più impegnative, è pensata sia per piloti professionisti sia per gli appassionati più esigenti.

Grazie a un motore potente e a un sistema di sospensioni “factory” ottimizzato per la guida nei rally, la CRF450RX Rally offre massimo controllo e prestazioni straordinarie in ogni condizione. La moto ha già dimostrato la sua competitività tra la seconda metà del 2024 e l’inizio del 2025, con sei piloti che hanno ottenuto eccellenti risultati alla guida di questo modello. Tra loro spicca Romain Dumontier, supportato direttamente da HRC, che ha conquistato la 3ª posizione nella classe R2 alla Dakar e il 12° posto assoluto nella classifica generale, guidando la prima CRF450RX Rally assemblata in Italia.

La presentazione della CRF450RX Rally al Motodays ha testimoniato il forte coinvolgimento di RedMoto nel progetto “RX Rally”, essendo stata selezionata come unico partner da HRC grazie alla sua comprovata esperienza nel mondo del fuoristrada professionale. Le 50 unità disponibili saranno assegnate esclusivamente ai clienti che potranno dimostrare un effettivo utilizzo racing di questa straordinaria moto specialistica.