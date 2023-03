CrossContact Extreme E: Continental presenta la terza generazione di pneumatici

Continental ha sviluppato una nuova versione dello pneumatico CrossContact Extreme E per la terza stagione del campionato offroad di SUV elettrici che ha avuto inizio l’11 e il 12 marzo con la tappa del Desert X Prix a Neom, in Arabia Saudita. La novità di questo pneumatico è data dal duplice obiettivo degli ingegneri Continental: migliorare le performance e aumentare l’utilizzo di materie sostenibili. Il 43% del nuovo modello è costituito da materiali riciclati e rinnovabili, come la silice derivata dalla cenere della lolla di riso, un residuo delle lavorazioni agricole. Inoltre, la tecnologia ContiRe.Tex prevede l’impiego del filato di poliestere ricavato da bottiglie in PET usate, senza alcun passaggio chimico intermedio.

Per l’intera stagione Extreme E 2023, Continental fornisce 30 pneumatici a ciascuna delle dieci squadre in gara e per ogni pneumatico occorrono circa 60 bottiglie in PET riciclate. La lolla di riso rappresenta la materia di partenza per una silice prodotta in modo sostenibile. La silice derivata dalla cenere di questo prodotto è più efficiente dal punto di vista energetico rispetto a quella ottenuta da materiali convenzionali come la sabbia di quarzo.

La terza generazione del CrossContact Extreme E è ottimizzata per garantire le massime prestazioni in ogni condizione climatica e su ogni tipo di terreno. Le dimensioni, il diametro e la larghezza dello pneumatico sono rimasti invariati rispetto alla generazione precedente, pari a 37 X 12.50 R17.

Continental è partner fondatore e fornitore esclusivo di pneumatici della serie elettrica offroad nata nel 2021. Extreme E porta lo sport motoristico con SUV elettrici negli angoli più remoti della terra per aumentare la consapevolezza degli effetti del cambiamento climatico tra gli appassionati di motorsport.

Continental sta perseguendo un approccio olistico alla sostenibilità in tutte le fasi della catena del valore dello pneumatico e punta a diventare il produttore di pneumatici più avanzato in termini di responsabilità ambientale e sociale. Per l’azienda, l’economia circolare rappresenta una soluzione importante per raggiungere l’ambizioso obiettivo di neutralità climatica lungo tutta la catena del valore entro il 2050.