CS Kia | Nuova Kia Stonic: al via l’open door weekend

La nuova Kia Stonic debutta ufficialmente sul mercato italiano con un grande evento nazionale dedicato al pubblico, in programma il 29 e 30 novembre 2025 in tutte le concessionarie Kia. Sarà un vero e proprio porte aperte, nel corso del quale gli appassionati potranno provare la vettura, conoscere tutte le sue innovazioni e approfittare della speciale promozione di lancio, che consente di entrare nel mondo Stonic a partire da 17.950 euro.

L’arrivo della nuova versione di uno dei modelli più apprezzati della casa automobilistica coreana è accompagnato da una serie di attività promozionali che si inseriscono nel periodo del “Black Friday” e delle festività natalizie. L’obiettivo è offrire al pubblico un’esperienza immersiva all’insegna del design, della tecnologia e dell’innovazione.

Kia ha scelto di affiancare al lancio ufficiale una serie di attivazioni esclusive presso le storiche sedi de “La Rinascente” e i principali punti vendita italiani. Tra novembre e dicembre 2025, la nuova Stonic sarà infatti protagonista in tre location simbolo dello shopping italiano — Torino, Monza e Roma Tritone — con esposizioni capaci di esaltare la sua estetica e di attrarre un pubblico attento alle nuove tendenze.

“L’obiettivo di questa attivazione, in collaborazione con uno dei luoghi dello shopping più autorevoli in Italia, è coinvolgere un pubblico attento alle nuove tendenze e all’innovazione, permettendogli di conoscere una vettura che riteniamo particolarmente in linea con questo target.” ha spiegato Giuseppe Mazzara, CX e Brand Marketing Director di Kia Italia.

A completare le iniziative di lancio, la nuova Kia Stonic sarà protagonista di un tour itinerante nei principali outlet italiani, che permetterà di scoprire da vicino le sue linee e le tecnologie di ultima generazione. Le tappe previste comprendono La Reggia Designer Outlet in Campania (29-30 novembre), il Valdichiana Outlet Village in Toscana (6-7 dicembre) e il Torino Outlet Village in Piemonte (14-15 dicembre). In ciascuna di queste location verranno allestite esposizioni ad alto impatto visivo per valorizzare il design contemporaneo del modello.

Con questo lancio, Kia conferma la propria attenzione al mercato europeo e al rinnovamento costante della propria gamma. Kia Europe si posiziona come divisione strategica della casa madre, impegnata a offrire soluzioni di mobilità sostenibile e innovativa. Dalla sede di Francoforte, supervisiona 39 mercati in Europa e nel Caucaso, impiegando oltre 5.500 persone di 40 nazionalità. La rete europea è sostenuta dallo stabilimento di Zilina, in Slovacchia, tra i più avanzati del settore.

Negli ultimi anni, il marchio coreano ha raccolto riconoscimenti internazionali per i suoi modelli elettrificati, come dimostrato dal successo dell’EV6, prima vettura coreana a vincere il prestigioso premio European Car of the Year nel 2022.

Con la nuova Stonic, Kia punta a consolidare la propria presenza sul mercato italiano e a rafforzare il legame con un pubblico giovane e dinamico, interessato a una mobilità moderna e sostenibile. L’open weekend di fine novembre rappresenta dunque l’occasione perfetta per scoprire da vicino un modello che promette di distinguersi per qualità, tecnologia e personalità.