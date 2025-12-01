CUPRA celebra i creator e presenta in anteprima la Raval ai TikTok Awards 2025

CUPRA rafforza ancora una volta il proprio legame con le nuove generazioni e con il mondo dell’innovazione digitale partecipando come Digital Partner alla seconda edizione dei TikTok Awards 2025. L’evento, che si è tenuto al BIG THEATRE di Milano, nel cuore del Milano Innovation District (MIND), ha rappresentato una celebrazione della creatività, del talento e della capacità dei creator di comunicare attraverso linguaggi sempre nuovi e coinvolgenti.

In qualità di brand partner, CUPRA ha sostenuto i protagonisti di una nuova era dell’espressione digitale, scegliendo di affiancarsi a chi trasforma la quotidianità in contenuti che ispirano e condividono valori di libertà e innovazione. Essere Digital Partner dei TikTok Awards significa per il marchio confermare la propria vicinanza a una community dinamica, fatta di giovani menti e talenti che stanno ridefinendo i confini della comunicazione contemporanea.

Durante la cerimonia, CUPRA ha avuto un ruolo speciale presentando la categoria “Education Creator of the Year”, dedicata ai divulgatori che hanno saputo trasformare l’apprendimento in un’esperienza coinvolgente, accessibile e creativa. Un riconoscimento che riflette la volontà del brand di sostenere chi utilizza le piattaforme digitali per diffondere conoscenza con autenticità e passione.

L’evento è stato anche l’occasione per un momento esclusivo: CUPRA ha svelato in anteprima nazionale la Raval in versione camouflage, un modello destinato a entrare in produzione nel 2026. La Raval incarna pienamente l’essenza del marchio, fondata su innovazione, performance e design distintivo. Questa anteprima conferma il desiderio di CUPRA di fondere mondi diversi come la mobilità, il digitale e la creatività, trasformando ogni occasione in un’esperienza unica.

A rendere ancora più speciale la serata, l’intera gamma CUPRA ha accompagnato creator, VIP e ospiti in ogni momento della premiazione, combinando stile, comfort e carattere. Le vetture del marchio spagnolo hanno così rappresentato un vero e proprio simbolo dell’energia che anima il brand: indipendente, audace e orientata al futuro.

La partecipazione ai TikTok Awards 2025 consolida quindi il ruolo di CUPRA come marchio che guarda oltre la tradizione automobilistica, abbracciando un linguaggio nuovo e coinvolgente. In un contesto in cui i confini tra reale e digitale si fanno sempre più sottili, il brand sceglie di essere al fianco dei creator che incarnano il cambiamento, portando sullo stesso palcoscenico tecnologia, innovazione e passione per l’espressione personale.

CUPRA continua così il proprio percorso di evoluzione, confermandosi non solo un produttore di automobili, ma un protagonista del dialogo culturale contemporaneo.