Motori

CUPRA celebra il ritorno del FC Barcelona con “The Road Back Home”

CUPRA ha deciso di celebrare un momento simbolico per i tifosi del FC Barcelona: il ritorno della squadra allo Spotify Camp Nou. Con la nuova campagna “The Road Back Home”, il marchio automobilistico rende omaggio alla passione e all’energia che uniscono soci, fan e sostenitori del club catalano in tutto il mondo.

L’iniziativa nasce come tributo alla comunità blaugrana e ai suoi valori di appartenenza, unità e perseveranza. CUPRA, da tempo partner del FC Barcelona, conferma così il proprio legame con il mondo sportivo e con una delle tifoserie più amate e seguite d’Europa.

Protagonista della campagna è una versione speciale della CUPRA Formentor e-HYBRID, che sarà al centro di un viaggio unico. L’auto, personalizzata per l’occasione, attraverserà la Spagna e diversi Paesi europei per visitare più di 520 peñas, i club ufficiali dei tifosi del Barcellona. Ogni tappa rappresenterà un incontro con la passione, la storia e le emozioni che ruotano attorno ai colori blaugrana.

Durante il percorso, la vettura raccoglierà simbolicamente gli stemmi delle peñas, segno di riconoscimento e condivisione di un’unica identità sportiva. Il viaggio partirà proprio dallo Spotify Camp Nou, culla e cuore pulsante del club, per poi estendersi in un itinerario che unisce città, persone e sentimenti.

CUPRA, con “The Road Back Home”, vuole trasmettere un messaggio che va oltre il calcio. La casa automobilistica sottolinea come la vera forza risieda nella passione collettiva e nel legame indissolubile fra squadra e tifosi. Un concetto che trova espressione attraverso il percorso stesso: una “strada di ritorno” non solo fisica, ma anche emotiva, verso le origini e i valori condivisi di comunità e appartenenza.

“The Road Back Home” diventa così un viaggio simbolico capace di raccontare come la passione sportiva possa essere motore di connessione e di identità, proprio come le emozioni che guidano il FC Barcelona e i suoi sostenitori nel mondo. CUPRA, attraverso questa iniziativa, conferma la sua vocazione a unire performance, stile e spirito collettivo in un’unica, potente narrazione.

