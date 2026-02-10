CUPRA diventa Title Partner della prima gara di Formula E a Madrid: nasce il 2026 CUPRA Raval Madrid E-Prix

CUPRA annuncia il suo impegno nella più importante competizione automobilistica elettrica del mondo, assumendo il ruolo di Title Partner della prima gara di Formula E nella capitale spagnola. La gara, ufficialmente denominata “2026 CUPRA Raval Madrid E-Prix”, segna un momento storico per il marchio e per la mobilità elettrica in Spagna.

L’evento si terrà il 21 marzo 2026 sul leggendario Circuito del Jarama, dove la Formula E farà il suo debutto a Madrid. CUPRA sarà protagonista anche in pista con il team CUPRA KIRO, guidato dal Team Principal Russell O’Hagan e con i piloti Pepe Martí e Dan Ticktum, entrambi pronti a correre “in casa” davanti al pubblico spagnolo.

Nel contesto del 2026 CUPRA Raval Madrid E-Prix, il marchio rafforzerà ulteriormente la propria identità elettrica, valorizzando la presenza della nuova CUPRA Raval. Durante il weekend di gara, infatti, CUPRA offrirà ai propri clienti e appassionati un’anteprima esclusiva di questo nuovo modello urbano completamente elettrico, grazie a una serie di attivazioni dedicate e iniziative di coinvolgimento.

La collaborazione e la denominazione ufficiale della gara sono state annunciate nel cuore della capitale, al CUPRA City Garage Madrid, alla presenza di Markus Haupt, CEO di CUPRA, insieme alle principali istituzioni cittadine e regionali, ai rappresentanti della Comunità di Madrid e al team di Formula E CUPRA KIRO.

Nel corso della presentazione, tutti hanno sottolineato “l’impegno collettivo che ha reso possibile il 2026 CUPRA Raval Madrid E-Prix”, simbolo di una sinergia tra sport, innovazione e sostenibilità.

Con questa partnership, CUPRA consolida il proprio ruolo di protagonista nella rivoluzione elettrica, portando la sua visione di performance e design nel panorama delle competizioni del futuro. Il debutto della Formula E a Madrid rappresenta non solo un passo avanti per la mobilità sostenibile, ma anche un’occasione per celebrare la passione per le corse e l’eccellenza tecnologica di CUPRA.