Connect with us

Hi, what are you looking for?

Sport

CUPRA diventa Title Partner della prima gara di Formula E a Madrid: nasce il 2026 CUPRA Raval Madrid E-Prix

Published

CUPRA annuncia il suo impegno nella più importante competizione automobilistica elettrica del mondo, assumendo il ruolo di Title Partner della prima gara di Formula E nella capitale spagnola. La gara, ufficialmente denominata “2026 CUPRA Raval Madrid E-Prix”, segna un momento storico per il marchio e per la mobilità elettrica in Spagna.

L’evento si terrà il 21 marzo 2026 sul leggendario Circuito del Jarama, dove la Formula E farà il suo debutto a Madrid. CUPRA sarà protagonista anche in pista con il team CUPRA KIRO, guidato dal Team Principal Russell O’Hagan e con i piloti Pepe Martí e Dan Ticktum, entrambi pronti a correre “in casa” davanti al pubblico spagnolo.

Nel contesto del 2026 CUPRA Raval Madrid E-Prix, il marchio rafforzerà ulteriormente la propria identità elettrica, valorizzando la presenza della nuova CUPRA Raval. Durante il weekend di gara, infatti, CUPRA offrirà ai propri clienti e appassionati un’anteprima esclusiva di questo nuovo modello urbano completamente elettrico, grazie a una serie di attivazioni dedicate e iniziative di coinvolgimento.

La collaborazione e la denominazione ufficiale della gara sono state annunciate nel cuore della capitale, al CUPRA City Garage Madrid, alla presenza di Markus Haupt, CEO di CUPRA, insieme alle principali istituzioni cittadine e regionali, ai rappresentanti della Comunità di Madrid e al team di Formula E CUPRA KIRO.

Nel corso della presentazione, tutti hanno sottolineato “l’impegno collettivo che ha reso possibile il 2026 CUPRA Raval Madrid E-Prix”, simbolo di una sinergia tra sport, innovazione e sostenibilità.

Con questa partnership, CUPRA consolida il proprio ruolo di protagonista nella rivoluzione elettrica, portando la sua visione di performance e design nel panorama delle competizioni del futuro. Il debutto della Formula E a Madrid rappresenta non solo un passo avanti per la mobilità sostenibile, ma anche un’occasione per celebrare la passione per le corse e l’eccellenza tecnologica di CUPRA.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Motori

Zero LS1 debutta in Italia: il primo scooter elettrico Zero Motorcycles rivoluziona la mobilità urbana

Motori

BMW inaugura una nuova era della mobilità elettrica con la BMW iX3 Driving Experience

Motori

Volkswagen raggiunge il traguardo di 5 milioni di motori elettrici prodotti: l’APP550 segna un nuovo standard

Spettacolo

Jeff Buckley: torna “Live at Sin-É” in una versione deluxe da collezione

Giochi

HELLDIVERS 2: Oppressione Meccanica porta la guerra nel cuore di Cyberstan

Motori

ACI porta il turismo motoristico alla BIT 2026: passione, storia e cultura su quattro ruote

Giochi

Nintendo Switch 2 inaugura l’anno dei “cozy game” con Animal Crossing e Pokémon Pokopia

Motori

Suzuki amplia la gamma 2026: comfort, tecnologia e sportività con GSX-S1000GX Plus e Top, Burgman 400 Comfort e  GSX-R125

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Motori

Nuova Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+: sei cilindri di pura emozione

Tecnologia

San Valentino 2026: OPPO celebra l’amore con tecnologia e promozioni esclusive

Tecnologia

Samsung rafforza la protezione dei dispositivi Galaxy con il nuovo Samsung Care+

Tecnologia

Connessione e romanticismo: FRITZ! trasforma San Valentino in una serata senza interruzioni

Società

L’SMS conquista la Gen Z: quasi il 90% dei giovani italiani li legge entro tre minuti dalla ricezione

Tecnologia

JBL Junior Free: l’ascolto sicuro e divertente pensato per i più piccoli

Spettacolo

JACOPO SOL: annuncia oggi “LEI”, il suo nuovo singolo fuori ovunque venerdì 13 febbraio

Spettacolo

The Black Keys tornano in Italia: unica data a Milano con il tour “Peaches ‘N Kream”

Motori

Renault lancia Twingo E-Tech Electric Evolution: la city car 100% elettrica più accessibile di sempre

Motori

Yamaha Motor nomina Fulvio Ferrari nuovo Land Mobility Division Manager

Giochi

Directive 8020: l’horror sci-fi di Supermassive Games arriva il 12 maggio 2026
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Zero LS1 debutta in Italia: il primo scooter elettrico Zero Motorcycles rivoluziona la mobilità urbana

Zero Motorcycles amplia la propria visione della mobilità elettrica e lo fa con un debutto storico: arriva ufficialmente sul mercato italiano ed europeo Zero...

2 minuti ago

Motori

BMW inaugura una nuova era della mobilità elettrica con la BMW iX3 Driving Experience

BMW Italia ha aperto le porte della House of BMW di via Manzoni a Milano per un evento internazionale esclusivo dedicato alla presentazione della...

14 minuti ago

Motori

Volkswagen raggiunge il traguardo di 5 milioni di motori elettrici prodotti: l’APP550 segna un nuovo standard

Con la produzione di cinque milioni di motori elettrici in tutto il mondo, il Gruppo Volkswagen segna un traguardo storico nella transizione verso la...

2 ore ago

Motori

ACI porta il turismo motoristico alla BIT 2026: passione, storia e cultura su quattro ruote

L’Automobile Club d’Italia e ACI Storico saranno tra i protagonisti dell’edizione 2026 della Borsa Internazionale del Turismo, l’appuntamento milanese dedicato alle eccellenze del settore...

2 ore ago