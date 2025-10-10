CUPRA Formentor VZ5: il ritorno dell’iconico cinque cilindri

La nuova CUPRA Formentor VZ5 segna il ritorno dell’iconico motore a cinque cilindri e riafferma la visione del marchio per un futuro in cui prestazioni ed emozione di guida restano al centro dell’esperienza automobilistica. Con questa edizione limitata a sole 4.000 unità in tutto il mondo, CUPRA celebra la sua identità più autentica, coniugando potenza, design distintivo e tecnologia all’avanguardia in un modello destinato a diventare un’icona per gli appassionati.

Al cuore della nuova CUPRA Formentor VZ5 batte il leggendario motore 2.5 TSI a cinque cilindri, capace di sprigionare 390 CV e 480 Nm di coppia. Una meccanica di razza, simbolo delle migliori tradizioni ingegneristiche, che garantisce una risposta immediata e una sonorità inconfondibile, rendendo ogni accelerazione un’esperienza sensoriale unica. Il risultato è un SUV crossover ad alte prestazioni che incarna al meglio lo spirito CUPRA: audacia, carattere e precisione dinamica.

Dal punto di vista estetico, la Formentor VZ5 esprime forza e personalità grazie a elementi esterni esclusivi, tra cui passaruota più larghi, scarichi diagonali con finiture in rame e cerchi in lega da 20 pollici dal design iconico. Ogni dettaglio è pensato per sottolineare l’anima sportiva e raffinata del modello, fondendo aggressività e eleganza in un equilibrio visivo perfetto.

All’interno, la stessa attenzione ai particolari prosegue con materiali di alta qualità e un ambiente orientato al conducente, dove tecnologia e comfort si incontrano per offrire un’esperienza di guida immersiva. Il sistema di infotainment di ultima generazione, le modalità di guida personalizzabili e le soluzioni di connettività avanzata esaltano ulteriormente il piacere al volante.

Con la nuova CUPRA Formentor VZ5, il marchio spagnolo consolida la propria posizione come punto di riferimento nel segmento delle auto ad alte prestazioni, dimostrando che l’era dei motori a combustione può ancora regalare emozioni pure. Questo modello non è solo un tributo al passato, ma anche un manifesto di passione e ingegneria contemporanea, pronto a lasciare il segno nella storia di CUPRA.