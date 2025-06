CUPRA inaugura il primo City Garage del Regno Unito a Manchester

CUPRA prosegue la sua espansione internazionale con l’apertura del dodicesimo CUPRA City Garage nel cuore pulsante di Manchester, in St Ann’s Square, diventando il primo City Garage del marchio in Regno Unito. Questa apertura rappresenta una tappa strategica per la casa automobilistica spagnola, che continua a registrare una forte crescita nel Regno Unito, terzo mercato globale per il brand.

“L’apertura del CUPRA City Garage a Manchester rappresenta una pietra miliare significativa nella nostra strategia di globalizzazione: uno spazio in cui la nostra tribe britannica può connettersi, vivere l’esperienza del marchio e sentirsi parte del nostro percorso”, ha dichiarato Sven Schuwirth, Vicepresidente Esecutivo Vendite, Marketing e Aftersales di CUPRA.

Il nuovo CUPRA City Garage si sviluppa su due livelli e fonde estetica moderna e influenze locali, diventando un punto di incontro tra design, prestazioni e lifestyle. Al suo interno ospiterà gli ultimi modelli CUPRA e offrirà un ricco calendario di eventi esclusivi, sessioni di benessere e appuntamenti culturali attraverso la programmazione “Counter Culture”, in sintonia con lo spirito vibrante di Manchester.

Il muralista Chris Princic, già protagonista dei CUPRA City Garages di Sydney, Madrid e Vienna, ha contribuito a caratterizzare l’ambiente con un’opera audace e contemporanea, riflettendo l’identità creativa e ribelle della città.

“Manchester rispecchia il DNA di CUPRA: dinamico, audace e capace di sfidare le convenzioni. Vogliamo offrire il meglio di questa città attraverso gastronomia, musica, arte e cultura”, ha dichiarato Marcus Gossen, Direttore di CUPRA UK. Questo nuovo spazio non sarà un semplice showroom, ma un luogo di incontro per la comunità, con aperitivi after work, performance di musica dal vivo e mostre d’arte che valorizzano i talenti emergenti, celebrando la contro cultura di Manchester.

Con l’apertura del CUPRA City Garage di Manchester, la rete globale del marchio si estende ulteriormente, aggiungendosi a location strategiche come Milano, Città del Messico, Sydney e Istanbul. Questo nuovo hub porta lo spirito di Barcellona a dialogare con l’energia progressista di Manchester, città riconosciuta per la sua innovazione culturale e artistica.

L’inaugurazione avviene in un momento chiave per CUPRA, in vista della prossima gara di Formula E a Londra, dove il team CUPRA Kiro Formula E scenderà in pista, confermando l’impegno del marchio nel motorsport elettrico e nella mobilità sostenibile.