CUPRA: la nuova gamma e-HYBRID unisce performance, efficienza e stile

Con l’introduzione della gamma CUPRA e-HYBRID, il brand catalano ridefinisce il concetto di sportività sostenibile. CUPRA Formentor, Terramar, Leon e Leon Sportstourer compongono una proposta ibrida plug-in tecnologicamente avanzata, pensata per rispondere alle esigenze di chi cerca il massimo in termini di performance, autonomia elettrica e design distintivo.

La seconda generazione della tecnologia e-HYBRID segna un netto salto qualitativo. Il nuovo sistema di propulsione combina un motore elettrico da 85 kW con un’unità termica 1.5 TSI da 150 o 177 CV, offrendo complessivamente due livelli di potenza: 204 CV e 272 CV, con una coppia che arriva fino a 400 Nm. Prestazioni che assicurano un’accelerazione fluida, reattiva e sempre sotto controllo.

Cuore pulsante di questa innovazione è il nuovo pacco batterie da 19,7 kWh, che consente fino a 125 km di autonomia in modalità 100% elettrica – praticamente il doppio rispetto alla generazione precedente. Un risultato che si traduce in un utilizzo completamente elettrico per la maggior parte degli spostamenti quotidiani, considerando che il tragitto medio è di circa 53 km al giorno.

Il miglioramento non riguarda solo le performance, ma anche la praticità. CUPRA introduce la ricarica in corrente continua fino a 50 kW, che consente di passare dal 10% all’80% della carica in soli 26 minuti. In alternativa, la ricarica completa in AC a 11 kW richiede appena 2 ore e 30 minuti.

Ogni modello della gamma CUPRA e-HYBRID mantiene l’identità forte e inconfondibile del brand: linee affilate, dettagli in rame, cerchi sportivi e firme luminose a LED. Gli interni, raffinati e sportivi, si caratterizzano per soluzioni come il CUPRA Virtual Cockpit da 10,25”, il sistema di infotainment da 12,9” con comandi vocali e numerose tecnologie di assistenza alla guida, tra cui l’ACC predittivo e il Lane Assist Plus.

CUPRA Formentor e-HYBRID spicca per il design accattivante e le dotazioni di serie evolute, mentre la versione VZ Extreme porta l’esperienza a un livello superiore con il sistema audio Immersive by SENNHEISER™, fari LED Matrix e sedili CUP Bucket. La versione da 204 CV è protagonista anche della nuova campagna pubblicitaria “Dimenticati di fare carburante”, incentrata sull’autonomia elettrica e su uno stile di vita più sostenibile.

Anche la nuova CUPRA Terramar e-HYBRID si distingue per l’elevato contenuto tecnologico e una proposta commerciale accessibile. Particolarmente interessante la versione Impulse, pensata per il mercato italiano, che combina performance, dotazioni premium e prezzo competitivo.

CUPRA Leon e Leon Sportstourer e-HYBRID, infine, completano la gamma con una formula versatile e un’estetica raffinata, offrendo una configurazione sportiva anche nelle versioni familiari. Le varianti top di gamma VZ e VZ Extreme offrono il massimo in termini di performance, sicurezza e comfort.

CUPRA accompagna il lancio della nuova gamma e-HYBRID con offerte pensate per rendere accessibile la mobilità elettrificata: CUPRA Formentor da 395 € al mese senza anticipo, Terramar da 295 €, e Leon da 185 € al mese con CUPRA Way, il piano che include fino a 30.000 km in 35 rate.

CUPRA conferma così la propria vocazione a sfidare lo status quo, offrendo auto che coniugano emozione di guida, responsabilità ambientale e tecnologia d’avanguardia. Una visione che continua a conquistare una community globale: in soli sette anni, il brand ha superato 800.000 veicoli venduti a livello mondiale. E il viaggio verso un futuro più elettrificato e audace è appena cominciato.