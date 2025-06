CUPRA lancia Gamechangers: il primo concorso internazionale per giovani talenti del padel

CUPRA conferma il suo impegno verso le nuove generazioni lanciando Gamechangers, un’iniziativa unica nel panorama sportivo mondiale che ha l’obiettivo di scoprire e sostenere le future stelle del padel. Il progetto, sviluppato in collaborazione con la Federazione Internazionale di Padel (FIP) e i migliori atleti della CUPRA Padel Tribe, si rivolge a ragazzi e ragazze tra i 15 e i 24 anni provenienti da tutto il mondo.

Gamechangers non è solo un torneo, ma un vero e proprio percorso di crescita personale e sportiva. Il circuito internazionale prenderà il via a fine giugno 2025 da Bordeaux e toccherà otto città in sei Paesi, tra cui spicca anche Milano, sede dell’attesa tappa italiana dal 6 al 12 ottobre durante il Milano Premier Padel P1. Al termine delle tappe, verranno selezionati 32 finalisti che si sfideranno nella grande finale a Barcellona. In palio ci sono quattro borse di studio esclusive, pensate per accompagnare i giovani vincitori verso una carriera da professionisti del padel.

CUPRA mette in palio molto più di un premio: i quattro vincitori – due uomini e due donne – riceveranno un pacchetto completo che include allenamenti personalizzati con la CUPRA Padel Tribe, la possibilità di competere nel CUPRA FIP Tour, coaching tecnico, un’auto CUPRA in prestito e un contributo economico fino a 10.000 euro per ciascun atleta. Un supporto concreto e strategico per trasformare una passione in una vera professione.

Ignasi Prieto, Chief Brand Officer di CUPRA, ha spiegato: “Il padel è parte integrante del nostro DNA. Con Gamechangers vogliamo andare oltre il semplice sostegno allo sport: intendiamo dare spazio a chi ha talento e sogni da realizzare, portando il padel a nuovi livelli e coinvolgendo la next-gen in un’avventura che può cambiare la loro vita”.

Anche Luigi Carraro, Presidente della FIP, ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “Per rendere il padel uno sport globale e olimpico, dobbiamo investire nei giovani. Gamechangers è una piattaforma straordinaria per scoprire, ispirare e far crescere la prossima generazione di campioni”.

Le iscrizioni sono già aperte sul sito ufficiale di CUPRA, dove i candidati potranno presentare domanda allegando un video che metta in mostra le proprie abilità, secondo le linee guida fornite. Ogni tappa del torneo selezionerà quattro finalisti – due uomini e due donne – che accederanno alla finale di Barcellona.

Dopo il successo del concorso di cortometraggi “The Dream Makers”, Gamechangers consolida il ruolo di CUPRA come promotore di giovani talenti in diversi ambiti, dallo sport alla creatività, puntando a ispirare una generazione che ha il coraggio di rompere gli schemi e costruire il futuro.