CUPRA Leon VZ e CUPRA Leon VZ TCR: Due leoni che condividono lo stesso DNA

Vederle sfrecciare sul circuito di Barcellona-Catalunya a Montmeló non lascia spazio a dubbi: lo spirito racing di CUPRA non è solo un concetto astratto, ma una realtà concreta. La nuova CUPRA Leon VZ TCR rappresenta l’evoluzione naturale di un modello che già nella sua versione stradale incarna prestazioni e design ai massimi livelli. “La potenza, il telaio, la dinamica di guida e, naturalmente, il design della CUPRA Leon VZ la rendono la base perfetta per un modello da corsa come la CUPRA Leon VZ TCR”, spiega Xavi Serra, Direttore Globale di CUPRA Racing.

Il cuore pulsante della CUPRA Leon VZ TCR è il motore EA888 da due litri, lo stesso montato sulla versione stradale. Un dettaglio che sottolinea il legame indissolubile tra le due vetture. “Non lo abbiamo modificato o aperto in alcun modo. L’unica differenza è che sulla TCR otteniamo 340 CV, regolando alcuni parametri nel software della centralina, rispetto ai 333 CV della versione stradale. Questo garantisce ai nostri clienti grande affidabilità, sia in pista che su strada”, aggiunge Serra.

Anche il design è un elemento distintivo che accomuna i due modelli. La firma luminosa a tre triangoli e le linee aerodinamiche della TCR richiamano il nuovo linguaggio stilistico del marchio, adattandosi alle esigenze delle competizioni. “Il design della versione stradale è già perfetto per un’auto da corsa. Abbiamo apportato alcune modifiche strutturali, rendendo la TCR più larga e lunga, oltre a ridurre l’altezza, pur mantenendo lo stesso telaio”, spiega Serra. Gli interni, invece, sono stati completamente trasformati per ridurre il peso, eliminando elementi superflui e integrando dispositivi di sicurezza richiesti dalla Federazione Internazionale.

Ma quanto sono simili le due versioni su strada? “Condividono così tanti componenti, come la cremagliera dello sterzo e gli assi anteriore e posteriore, che la dinamica di guida è sorprendentemente simile. Certo, ci sono alcune regolazioni per ottimizzare le prestazioni in pista, ma i concetti fondamentali restano gli stessi”, continua Serra. Un esempio è il sistema torque splitter della CUPRA Leon VZ Sportstourer, che grazie a due frizioni indipendenti a controllo elettroidraulico garantisce una maggiore agilita nelle situazioni di guida più impegnative.

Dopo aver conquistato numerosi campionati nel 2024, la CUPRA Leon VZ TCR è pronta per nuove sfide nel 2025, tra cui il debutto nell’IMSA Michelin Pilot Challenge e nel TCR China Touring Car Championship. Ma il vero valore aggiunto sta nello sviluppo congiunto tra pista e strada: “È uno sviluppo condiviso, ci alimentiamo a vicenda. In questo modo otteniamo il meglio di entrambi i mondi”, conclude Serra.

CUPRA continua a dimostrare che la passione per la velocità e l’innovazione non sono solo parole, ma un autentico DNA sportivo pronto a lasciare il segno, su ogni tracciato e in ogni strada.