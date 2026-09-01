CUPRA e Movistar Plus lanciano GAMECHANGERS: alla scoperta dei nuovi talenti del padel

Il documentario GAMECHANGERS, prodotto da CUPRA e Movistar Plus, racconta il viaggio e i sogni dei giovani talenti internazionali del padel.

Dal campo allo schermo, il talento dei giovani giocatori di padel diventa protagonista di un nuovo documentario. Si intitola “GAMECHANGERS: The next generation of padel players” la produzione realizzata da CUPRA in collaborazione con Movistar Plus, che racconta il percorso di una nuova generazione di atleti chiamati a inseguire il sogno del professionismo.

Disponibile in esclusiva su Movistar Plus dal 1° settembre 2026, il documentario ha una durata di 75 minuti e porta sullo schermo le storie, le difficoltà, i sacrifici e le ambizioni dei giovani talenti che hanno partecipato alla prima edizione di GAMECHANGERS, il contest internazionale ideato da CUPRA per individuare e sostenere i protagonisti del futuro del padel.

Il progetto nasce da una convinzione precisa: il talento può emergere ovunque e, per trasformarlo in una carriera professionistica, sono necessarie non soltanto qualità sportive, ma anche occasioni concrete, formazione e supporto.

GAMECHANGERS è stato pensato proprio con questo obiettivo. Il contest ha coinvolto giovani giocatori provenienti da diverse parti del mondo, offrendo loro la possibilità di mettersi alla prova e di confrontarsi in un percorso internazionale capace di andare oltre la semplice competizione sportiva.

La prima edizione del torneo ha toccato otto città in sei Paesi, coinvolgendo 183 partecipanti di 13 nazionalità differenti a fronte di 404 candidature. Un percorso che ha portato alla selezione di cinque vincitori, ai quali è stata assegnata una borsa di studio destinata ad accompagnarli nel loro percorso di crescita verso il professionismo.

Il documentario segue i protagonisti lungo le diverse fasi di GAMECHANGERS, dal torneo di Madrid fino alla finale di Barcellona, mostrando anche ciò che normalmente rimane lontano dai riflettori: le selezioni, l'attesa, la tensione della competizione e il coinvolgimento delle famiglie.

Al centro della narrazione ci sono i cinque giovani giocatori che hanno conquistato le borse di studio: David Esteban, 19 anni, Javier Bolumar, 18 anni, Pietro Giovannini, 18 anni, Milla Blaschke, 18 anni, e Aina Valls, 17 anni. A loro si aggiungono i finalisti Zsombor Schmidt-Bohn, dall'Ungheria, e Jimena Ortiz, dal Messico.

Il risultato è un racconto che mette sullo stesso piano sport e dimensione personale, mostrando quanto lavoro e determinazione siano necessari per trasformare una passione in un progetto professionale.

Il sostegno offerto da GAMECHANGERS non si limita alla visibilità. I cinque vincitori hanno infatti ricevuto una borsa di studio comprensiva di supporto professionale per un anno, periodi di allenamento presso la Manu Martín Academy, esperienze nei tornei FIP Platinum, sessioni con i giocatori della CUPRA Padel Tribe e un contributo economico di 10.000 euro.

La qualità dei partecipanti ha inoltre portato la giuria a una decisione significativa: inizialmente erano previste quattro borse di studio, ma il livello espresso durante il contest ha convinto gli organizzatori ad assegnarne una quinta.

L'iniziativa si presenta quindi come un vero percorso di accompagnamento alla crescita, nel quale l'esperienza agonistica viene affiancata da formazione, allenamento e confronto con professionisti affermati.

Un ruolo importante nel progetto è stato affidato alla CUPRA Padel Tribe, i cui componenti hanno partecipato al contest in qualità di giurati, mentori e ambasciatori.

Tra i professionisti coinvolti figurano alcuni dei nomi più importanti del padel internazionale, tra cui Ari Sánchez, Ale Galán, Paula Josemaría, Bea González, Javi Garrido, Jon Sanz, Andrea Ustero, Delfi Brea, Agustín Tapia e Momo González. Al progetto hanno inoltre preso parte ambassador locali come Alix Collombon e Victoria Kurz.

La presenza dei campioni assume un significato che va oltre la competizione. Per chi è ancora all'inizio della propria carriera, infatti, poter contare sull'esperienza e sui consigli di giocatori affermati può rappresentare un elemento determinante per affrontare le difficoltà e comprendere cosa significhi realmente puntare al professionismo.

Per CUPRA, GAMECHANGERS si inserisce in un impegno più ampio nel mondo del padel. Il marchio è presente in questo sport dal 2019 e ha consolidato negli anni la propria collaborazione con la Federazione Internazionale di Padel (FIP), arrivando a sostenere oltre 1.220 tornei in più di 78 Paesi.

Il progetto rappresenta quindi un ulteriore passo nella strategia del brand, con l'obiettivo di creare opportunità concrete per i giovani e contribuire alla crescita di uno sport sempre più internazionale.

La collaborazione con Movistar Plus aggiunge a questa iniziativa una nuova dimensione narrativa. “GAMECHANGERS: The next generation of padel players” non racconta infatti soltanto chi vince e chi perde, ma soprattutto il percorso umano che si nasconde dietro la ricerca del successo sportivo.

Prodotto da TBS (Tech Brand Stories), società di produzione creativa del Gruppo Telefónica, il documentario porta così il pubblico dentro un'esperienza fatta di ambizione, resilienza e sacrificio, dando voce a quei giovani giocatori che cercano di trasformare un'opportunità in un punto di svolta per la propria carriera.

Con GAMECHANGERS, CUPRA conferma dunque la volontà di essere al fianco della nuova generazione del padel, sostenendo non soltanto i campioni già affermati, ma anche i talenti che aspirano a diventarlo.