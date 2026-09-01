Alfa Romeo diventa Official Car del Salone Nautico Internazionale di Genova 2026

Alfa Romeo sarà protagonista della 66a edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova nel 2026 come Official Car, ribadendo il proprio ruolo di ambasciatrice dello stile e della tecnologia italiana. Il noto marchio del Biscione metterà a disposizione la sua gamma sia per il servizio di cortesia dedicato agli ospiti sia per le esposizioni statiche all'interno degli spazi iconici del Waterfront di Levante.



La partnership tra Alfa Romeo e il Salone Nautico si fonda su valori comuni come eccellenza progettuale, cura del dettaglio, ricerca delle prestazioni e piacere nell'affrontare ogni sfida con stile. Questa collaborazione rappresenta la naturale sinergia tra due mondi che condividono l'ambizione di eccellere nei rispettivi settori, automotive e nautica.



L'edizione 2026 dell'evento, tra le prime tre al mondo per rilevanza industriale e posizionamento internazionale, è pronta a confermare e superare i numeri del 2025: 125.000 visitatori, oltre 1.000 imbarcazioni esposte, 100 nuovi prodotti di cui 90 anteprime mondiali, 45 Paesi rappresentati e più di 130 eventi e conferenze.



La partnership tra Alfa Romeo e il Salone Nautico Internazionale a Genova parla il linguaggio dell'italianità, ossia quella vocazione all'eccellenza progettuale, alla cura del dettaglio e alla ricerca delle prestazioni che accomuna, da generazioni, i costruttori d'auto e i cantieri navali del nostro Paese.



Durante il Salone, che si svolgerà dal 1 al 6 ottobre 2026, Alfa Romeo presenterà tutta la sua gamma 2026 - Junior, Tonale, Giulia e Stelvio - come simbolo di un modo italiano di intendere la mobilità, sia su strada sia sul mare.



La presenza del brand si inserisce in un programma biennale più ampio che prevede la partecipazione a importanti cerimonie di premiazione del settore nautico, tra cui il Design Innovation Award e il Velista dell'Anno FIV - Stelle della Vela, così come agli appuntamenti organizzati da Confindustria Nautica, comprese assemblee e convention di rilievo nazionale.



L'impegno di Alfa Romeo si traduce nella volontà di affermare i propri valori legati all'ingegno, alla bellezza e alla profonda connessione con il territorio italiano, ponendosi ancora una volta al fianco delle eccellenze produttive del Paese.