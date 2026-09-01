Carrera porta la Formula 1 a casa con nuovi set per il Gran Premio d'Italia 2026

La magia della Formula 1 e l'adrenalina del Gran Premio d'Italia arrivano nelle case di appassionati e famiglie grazie ai nuovi set Carrera dedicati all'evento più atteso della stagione automobilistica.

A pochi giorni dalla gara di Monza 2026, l'entusiasmo per il campionato trova una nuova dimensione con le proposte Carrera, progettate per ricreare tutta l'intensità e l'emozione tipiche dei grandi duelli su pista. Il celebre marchio offre infatti una gamma completa di set hi-tech, capaci di catturare la velocità e la tensione della F1 riproducendo fedelmente le monoposto McLaren, Ferrari, Oracle Red Bull Racing e Mercedes-AMG F1.

La linea Carrera GO!!! permette a bambini a partire dai 6 anni e agli adulti di immergersi in entusiasmanti sfide, grazie a tracciati ricchi di curve paraboliche, cavalcavia e rettilinei ad alta velocità. Tra i prodotti di punta spicca il set Carrera GO!!! - "Speed Zone", dove Max Verstappen e Lewis Hamilton si sfidano su una pista di 6,3 metri, pronta a mettere alla prova i riflessi anche dei piloti più esperti. Un altro set imperdibile è Carrera GO!!! - "Super Formula": il campione del mondo Lando Norris sulla McLaren MCL39 affronta il tre volte campione Max Verstappen sulla Oracle Red Bull Racing RB21 per un duello ricco di suspense.

Con questa iniziativa, Carrera punta a estendere l'atmosfera e il brivido della Formula 1 oltre i confini di Monza, offrendo un'esperienza coinvolgente e realistica a grandi e piccoli. Gli appassionati possono così rivivere a casa tutte le emozioni della classe regina del motorsport e sentirsi protagonisti del campionato più seguito al mondo.

I nuovi set Carrera sono già disponibili presso rivenditori specializzati e tramite il sito ufficiale. Un'occasione unica per portare la velocità e la passione della Formula 1 nella quotidianità, celebrando il Gran Premio d'Italia 2026 in modo originale e accessibile a tutti.