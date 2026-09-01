Kia svela il nuovo PV7: il veicolo commerciale elettrico debutta all'IAA 2026

Kia annuncia l'arrivo del nuovo PV7, ampliando l'offerta di veicoli commerciali leggeri completamente elettrici. Il PV7, anticipato da immagini teaser e un video ufficiale, rappresenta la seconda proposta della gamma PBV (Platform Beyond Vehicle) del marchio coreano, che mira a rispondere alle esigenze in costante evoluzione del mondo business e del tempo libero.



Il design del PV7 si distingue per un profilo one-box dalle proporzioni robuste e massima versatilità d'utilizzo, abbinato a elementi stilistici innovativi come il cofano e i montanti neri a contrasto con la carrozzeria. Le firme luminose anteriori e posteriori rafforzano ulteriormente l'identità visiva della nuova gamma PBV di Kia, conferendole una presenza solida e riconoscibile su strada.



Basato sulla piattaforma dedicata E-GMP.S, il PV7 offre spazi interni più ampi rispetto al già noto PV5, rispondendo alla richiesta di maggiore capienza e adattabilità nei diversi scenari lavorativi e quotidiani. Il nuovo modello, che verrà presentato in anteprima mondiale il 14 settembre 2026 all'IAA Transportation di Hannover, punta a diventare un riferimento per chi cerca soluzioni di mobilità elettrica ottimizzata e personalizzabile.



Kia sottolinea come il PV7 sarà un pilastro della strategia PBV, contribuendo a espandere la gamma e supportare la transizione verso una mobilità commerciale sempre più sostenibile. Durante la kermesse di Hannover, riconosciuta come la principale fiera internazionale dedicata ai veicoli commerciali, il marchio presenterà anche diverse varianti del PV5, mostrando la flessibilità e l'espandibilità dell'approccio PBV per rispondere alle esigenze più disparate.



Kia è un brand globale della mobilità con la visione di creare soluzioni di mobilità sostenibile per consumatori, comunità e società in tutto il mondo. Fondata nel 1944, oggi Kia impiega 52.000 persone a livello globale, è presente in quasi 200 mercati e dispone di impianti produttivi in sei Paesi, vendendo oltre tre milioni di veicoli all'anno. Kia offre ai clienti un'ampia possibilità di scelta attraverso modelli con motore a combustione interna e veicoli elettrificati accessibili, guidando la diffusione dei veicoli ibridi, plug-in ed elettrici a batteria. Il motto del brand, Movement that inspires, rappresenta l'impegno del marchio a ispirare il pubblico attraverso prodotti e servizi innovativi.



Con il debutto del PV7, Kia rafforza il proprio ruolo di protagonista nella transizione elettrica del settore LCV, puntando su design distintivo, tecnologia avanzata e un'offerta sempre più orientata alle richieste dei professionisti di oggi e di domani.