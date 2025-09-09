CUPRA presenta le Tribe Edition: il carattere ribelle incontra l’innovazione sostenibile

CUPRA alza ancora l’asticella dell’innovazione presentando la nuova Tribe Edition per i modelli Formentor, Leon, Leon Sportstourer e Terramar, una gamma esclusiva che coniuga personalità, design audace e sostenibilità avanzata. Con questa edizione, il marchio spagnolo punta a rafforzare la sua identità, parlando direttamente alla sua community di appassionati con una proposta che unisce stile premium e responsabilità ambientale.

Le nuove CUPRA Tribe Edition si riconoscono immediatamente per il colore inedito Manganese Matt, affiancato da altre tonalità di grande impatto come Century Bronze Matt (esclusiva per Terramar), Magnetic Tech Matt (per Leon e Formentor) e Midnight Black. I loghi CUPRA con cromatura scura anteriori e posteriori, insieme alla scritta dedicata, esaltano il carattere sportivo e sofisticato dei modelli.

A completare l’estetica, i nuovi cerchi in lega Sulphur Green, disponibili in diverse configurazioni: 19” per Leon, 19” per Formentor e 20” per Terramar. Ogni cerchio integra il 20% di materiale riciclato, unendo design innovativo e filosofia circolare.

L’abitacolo delle Tribe Edition è un concentrato di ricerca e materiali avanzati. Tra le novità spicca la lavorazione a maglia 3D dei sedili avvolgenti, realizzati con tessuti provenienti da materiali riciclati al 100%. Questa tecnica riduce gli sprechi eliminando i passaggi di taglio e cucitura, portando la sostenibilità a un livello superiore.

Non meno importanti le nuove finiture, come la vernice Sulphur Green di Manckiewicz, sviluppata con il 15% di materiale biologico, utilizzata su console e diffusori d’aria. L’approccio eco-friendly si estende anche ai dettagli: le plastiche interne sono composte al 30% da materiali riciclati, mentre i paraurti anteriori integrano il 20% di plastica rigenerata.

“CUPRA si impegna costantemente a offrire veicoli che tocchino l’anima della sua Tribe, coniugando il desiderio di individualità con il crescente interesse per soluzioni sostenibili”, ha dichiarato Ignasi Prieto, Chief Brand Officer di CUPRA. Le Tribe Edition incarnano questa visione, combinando tecnologia, estetica e responsabilità ambientale in ogni dettaglio.

Le nuove CUPRA Tribe Edition saranno disponibili con tutte le opzioni di propulsione, confermando la filosofia del marchio orientata alla massima libertà di scelta. La produzione inizierà nell’ultimo trimestre dell’anno, consolidando il ruolo di CUPRA come punto di riferimento nella mobilità sportiva e sostenibile.