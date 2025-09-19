CUPRA rafforza il proprio impegno per la mobilità elettrica con Born e Tavascan

CUPRA rafforza il proprio impegno verso la mobilità 100% elettrica con una nuova iniziativa commerciale che mette al centro i due modelli più innovativi della gamma: CUPRA Born e CUPRA Tavascan. La campagna, già attiva sul mercato italiano, si distingue per un incentivo particolarmente competitivo che raggiunge i 9.000 euro e che non richiede né rottamazione né prerequisiti specifici per l’acquirente.

Al centro dell’offerta c’è la CUPRA Born Impulse+ 231 CV (59 kWh), la compatta sportiva che unisce prestazioni dinamiche e design d’avanguardia. Grazie alla promozione, è disponibile al prezzo di 31.000 euro chiavi in mano. Ancora più interessante, con l’applicazione degli incentivi statali, la Born può scendere fino a 20.000 euro chiavi in mano o essere acquistata con una formula di finanziamento da soli 99 euro al mese senza anticipo, rendendola una delle proposte elettriche più accessibili e performanti del mercato.

Non meno rilevante è l’offerta per la CUPRA Tavascan Endurance Immersive 286 CV (77 kWh), il primo SUV coupé completamente elettrico del brand, che coniuga autonomia, potenza e uno stile distintivo. Il modello è disponibile a un prezzo promozionale di 44.500 euro chiavi in mano, rendendo più concreto l’accesso a un veicolo che rappresenta la nuova frontiera della sportività elettrica firmata CUPRA.

Con questa campagna, il marchio spagnolo dimostra la volontà di accelerare la diffusione della mobilità sostenibile in Italia, abbattendo barriere economiche e avvicinando sempre più clienti al mondo delle zero emissioni. CUPRA Born e CUPRA Tavascan diventano così i simboli di una strategia che unisce innovazione, design e convenienza, offrendo agli automobilisti italiani l’opportunità di entrare da protagonisti nell’era dell’elettrico.