CUPRA svela la nuova Raval all’IAA di Monaco

CUPRA ha scelto l’IAA Mobility 2025 di Monaco di Baviera per presentare in anteprima la versione camuffata della nuova CUPRA Raval, la futura auto elettrica urbana destinata a segnare un punto di svolta nella mobilità europea. L’attesa per il lancio ufficiale è fissata al 2026, quando il modello entrerà in produzione nello stabilimento di Martorell, in Spagna, lo stesso che accoglierà successivamente anche la Volkswagen ID Polo.

Durante l’evento del Gruppo Volkswagen, Markus Haupt, CEO ad interim di CUPRA, ha svelato la Raval avvolta in una pellicola che richiama la mappa del quartiere barcellonese da cui prende il nome. Una scelta che sottolinea il legame del marchio con la sua città d’origine e con uno dei suoi distretti più iconici, El Raval, simbolo di energia, movimento e carattere urbano senza compromessi.

CUPRA Raval non è soltanto un nuovo modello elettrico, ma il primo tassello della Electric Urban Car Family del Brand Group Core del Gruppo Volkswagen. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: democratizzare la mobilità elettrica, renderla accessibile a milioni di persone e trasformare la Spagna in un vero hub europeo per l’elettrificazione.

Come ha sottolineato Haupt, “CUPRA Raval è più di un’auto. È un progetto che racchiude emozione, design sorprendente e prestazioni elettrificate, con un’attenzione speciale al piacere di guida”.

La CUPRA Raval nasce per sfidare le convenzioni, unendo un design audace a un DNA sportivo che caratterizza tutti i modelli del marchio. Basata sulla piattaforma Volkswagen MEB+ e con trazione anteriore, misura appena 4 metri di lunghezza, ma promette performance ben oltre l’utilizzo urbano. Con sospensioni ribassate, sterzo progressivo ed ESC Sport, ogni versione è pensata per offrire un’esperienza dinamica e coinvolgente.

Il top di gamma sarà la CUPRA Raval VZ da 166 kW, con assetto sportivo DCC, cerchi da 19 pollici, pneumatici da 235 mm e differenziale elettronico VAQ. Un pacchetto che trasforma ogni spostamento in pura emozione di guida.

Oltre alle prestazioni, la Raval porta nel segmento urbano elettrico tecnologie tipiche delle categorie superiori. I clienti potranno scegliere tra diverse opzioni di batteria e varianti di potenza. Alla guida saranno disponibili sistemi come il Travel Assist con cambio di corsia e riconoscimento semafori, l’Intelligent Park Assist e la telecamera Area View a 360°. La ricarica rapida in corrente continua assicura la massima praticità per l’uso quotidiano.